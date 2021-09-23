В пятницу 24 сентября в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный одноименный футбольный клуб будет принимать полтавскую «Ворсклу».

«Колос»

В предыдущем туре команда из Ковалевки одержала свою первую победу под руководством Сергея Кузнецова, одолев на выезде «Ингулец» со счетом 2:0. Напомним, что до этого «Колос» четыре матча подряд не мог выиграть, потерпев три поражения. К тому же не смог преодолеть квалификацию Лиги конференций, уступив карагандинскому «Шахтеру» в серии послематчевых пенальти.

Возможно, что успех в Кропивницком поможет команде выйти из кризиса, который привел к отставке Руслана Костышина. Ведь по существу еще ничего не потеряно и вполне реально снова подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Тем более, что состав у «Колоса» сейчас вполне боеспособный, а многие игроки имеют большой опыт выступления на высоком уровне.

«Ворскла»

Полтавчане, как и «Колос», тоже выбыли из еврокубкового турнира на ранней стадии и теперь полностью сосредоточились на выступлении в чемпионате страны. В восьми матчах Премьер-Лиги они одержали четыре победы, три раза сыграли вничью и только в одном поединке уступили «Заре» 0:1.

При этом «Ворскла» достаточно много забивает мячей в ворота соперников, уже 15 голов, что является четвертым показателем после «Динамо», «Шахтера» и «Зари». Да и линия обороны здесь тоже довольно надежна (тоже пока четвертый результат).

Конечно же, Юрий Максимов и его подопечные вряд ли хотят останавливаться на достигнутом. Ведь победа над «Колосом» позволит им подняться на третье место в турнирной таблице.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины в Премьер-Лиге «Колос» и «Ворскла» провели четыре матча. Три победы у полтавских футболистов и одна у команды из Ковалевки. Интересно, что в предыдущем сезоне соперники обменялись домашними победами с одинаковым крупным счетом 3:0. Так в первом круге в Полтаве у хозяев поля забивали Скляр, Щербак и Яворский. А в апреле нынешнего года на своем стадионе «Колос» взял реванш благодаря голам Костышина, Чурко и Смирного.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов, Богданов, Милько, Ренан, Чурко, Ильин, Лысенко



«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Чеснаков, Кане, Скляр, Пуцлин, Челядин, Якубу, Степанюк

24 сентября, пятница

«Колос» – «Ворскла» Ковалевка. Стадион «Колос». 19:30 ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» КОЛОС - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Прогноз Sport.ua — 1:1



