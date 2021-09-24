24 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Ворскла – 0:1. Видео гола Тилля и обзор матча
Незабитый пенальти. Чурко (Колос), 29 мин.
ГОЛ! 0:1. Оливье Тилль, 36 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.