8-й тур
Ингулец
0 : 2
Колос К
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Впервые при Кузнецове. Колос обыграл Ингулец в Кропивницком

Два гола команды Сергея Лавриненко были отменены из-за нарушения правил

  • 18.09.2021 16:00
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Впервые при Кузнецове. Колос обыграл Ингулец в Кропивницком
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

 Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Колос» - 0:2

 Черноморец, 26, Чурко, 90+6

 Опанасенко, 38, Бартулович, 45+1, Коробенко, 89 – Лысенко, 44, Богданов, 45+1, Золотов, 73, Ром, 90+4

На 6-й минуте Кирилл Петров («Колос») не забил пенальти (вратарь).

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко (Мельничук, 82), Салем, Ковалев, Асмелаш – Шарай (Головкин, 82), Бартулович (Коробенко, 74), Коваленко (Гопей, 64), Запорожец, Полегенько – Ситало (Плохотнюк, 74).

«Колос»: Фесюн – Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов (Ром, 90+3) – Богданов (Задоя, 67), Милько (Нуриев, 90+3) – Ренан (Костышин, 72), Чурко, Ильин – Лысенко (Ситчинава, 72).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 7 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 1.

ИНГУЛЕЦ-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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