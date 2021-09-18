Впервые при Кузнецове. Колос обыграл Ингулец в Кропивницком

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Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Ингулец» – «Колос» - 0:2
Черноморец, 26, Чурко, 90+6
Опанасенко, 38, Бартулович, 45+1, Коробенко, 89 – Лысенко, 44, Богданов, 45+1, Золотов, 73, Ром, 90+4
На 6-й минуте Кирилл Петров («Колос») не забил пенальти (вратарь).
«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко (Мельничук, 82), Салем, Ковалев, Асмелаш – Шарай (Головкин, 82), Бартулович (Коробенко, 74), Коваленко (Гопей, 64), Запорожец, Полегенько – Ситало (Плохотнюк, 74).
«Колос»: Фесюн – Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов (Ром, 90+3) – Богданов (Задоя, 67), Милько (Нуриев, 90+3) – Ренан (Костышин, 72), Чурко, Ильин – Лысенко (Ситчинава, 72).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).
Удары (в створ): 7 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 1.
ИНГУЛЕЦ-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
Александр Снитко, Sport.ua
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