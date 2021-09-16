В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

В своей истории взаимоотношений эти две команды лишь два раза отмечались больше чем одним забитым мячом за одну игру, при этом напрочь забыв о том, как забивать в ворота друг друга в тот момент, как повстречались в УПЛ. Но в этот раз подобный номер им не стоит повторять – команда Сергея Кузнецова продолжает проваливаться на дно турнирной таблицы, а коллектив Сергея Лавриненко, наоборот, затормозил свой выход из зоны вылета по результатам неудачного дерби против «Александрии» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».