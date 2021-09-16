8-й тур
Ингулец
0 : 0
Колос К
18.09.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.09.2021 17:10
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Ингулец – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Ингулец

В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

В своей истории взаимоотношений эти две команды лишь два раза отмечались больше чем одним забитым мячом за одну игру, при этом напрочь забыв о том, как забивать в ворота друг друга в тот момент, как повстречались в УПЛ. Но в этот раз подобный номер им не стоит повторять – команда Сергея Кузнецова продолжает проваливаться на дно турнирной таблицы, а коллектив Сергея Лавриненко, наоборот, затормозил свой выход из зоны вылета по результатам неудачного дерби против «Александрии» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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