Ингулец - Колос - 0:2. Сильный дождь и два мяча. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура УПЛ «Колос» на выезде сумел обыграть «Ингулец» со счетом 2:0. Командам мешал играть сильный дождь.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Чорноморец (Колос К).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.