В субботу, 18 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся петровский «Ингулец» и коваливский «Колос». Игра пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка», начало – в 14:00.

Ингулец

«Ингулец» на данный момент находится в нижней части турнирной таблицы, расположившись на 10 строчке. После трех поражений на старте сезона команда из Петрово неожиданно отобрала очки у киевского «Динамо» (1:1), затем одержала две победы кряду (2:1 со «Львовом» и 3:0 с «Мариуполем»), чем существенно поправила турнирное положение. Правда, в последнем, седьмом туре проиграла дерби «Александрии» (0:1). 7 очков в 7 поединках – таков на данный момент «улов» подопечных Сергея Лавриненко.

Отметим, что «Ингулец» мало забивает – 8 мячей в семи поединках. Но при этом отличается в каждом домашнем матче. 87% своих мячей команда забила после перерыва! Правда, и пропускает чаще во втором тайме: 58% всех пропущенных мячей пришлись на 46-60 минуты.

Колос

Если «Ингулец» забивает мало, то «Колос» – очень мало! 3 мяча в шести поединках – вот такой показатель участника еврокубков в национальном первенстве. При этом на выезде коваливцы еще не забивали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Подопечные Сергея Кузнецова набрали 5 очков в первых трех поединках чемпионата. После чего вылетели из Лиги конференций УЕФА и потерпели три подряд поражения в чемпионате с общим счетом 1:11 (0:1 от «Александрии», 0:7 от «Динамо» и 1:3 от «Мариуполя»). И как следствие – опустились на 14 место в турнирной таблице. Как видим, оборона коваливской команды тоже не выдерживает никакой критики – и лидер, и аутсайдер чемпионата наколотили «Колосу» немало.

Статистика команд

Между собой соперники встречались 10 раз. Единственную кубковую встречу (в 2018 г.) выиграл «Ингулец» (1:0). Что касается чемпионатов страны, то тут у команд паритет: по 2 победы и 6 ничьих в десяти проведенных матчах. И в последних очных играх они тоже не блистали результативностью: в прошлом сезоне команды расписали две «нулёвки».

Прогноз на противостояние

Рискнем предположить, что матч не будет богатым на голы. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ингульцу». Скорее всего, исход встречи решит один гол.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковалев, Асмелаш, Коваленко, Шарай Запорожец, Коробенко, Козак, Ситало.

«Колос»: Маханьков, Золотов, Черноморец, Петров, Ром, Милько, Ренан, Богданов, Чурко Костышин, Ильин, Лысенко.

18 сентября, суббота