Сергей КУЗНЕЦОВ: «Оттолкнулись от дна и пойдем вверх»

И.о. главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал победу над Ингульцом (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.
«Мы ждали эту победу. Ввиду нашей турнирной ситуации, того положения, в котором оказалась команда, она была очень сегодня нужна. Мы ее достигли, команда радуется. Надеюсь, что сегодняшней победой мы оттолкнулись от дна и будем идти вверх», — сказал Кузнецов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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