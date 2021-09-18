Сергей КУЗНЕЦОВ: «Оттолкнулись от дна и пойдем вверх»

Наставник «Колоса» доволен победой над «Ингульцом» (2:0)

  • 18.09.2021 22:26
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Сергей КУЗНЕЦОВ: «Оттолкнулись от дна и пойдем вверх»
© ФК Колос Ковалевка. Сергей Кузнецов

И.о. главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал победу над Ингульцом (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.

«Мы ждали эту победу. Ввиду нашей турнирной ситуации, того положения, в котором оказалась команда, она была очень сегодня нужна. Мы ее достигли, команда радуется. Надеюсь, что сегодняшней победой мы оттолкнулись от дна и будем идти вверх», — сказал Кузнецов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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