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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ворскла сыграла на 7 из 10. Ребята поздравили меня»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 18:12 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:55
552
2

Виктор СКРИПНИК: «Ворскла сыграла на 7 из 10. Ребята поздравили меня»

Наставник доволен победой в матче УПЛ

19 ноября 2022, 18:12 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:55
552
2
Виктор СКРИПНИК: «Ворскла сыграла на 7 из 10. Ребята поздравили меня»
ФК Ворскла

«Ворскла» в матче чемпионата Украины обыграла «Колос» со счетом 2:1. Полтавская команда сумела поздравить с днем рождения наставника Виктора Скрипника.

«Я хочу сказать спасибо ребятам за то, что они смогли выиграть сегодня. Я вспоминал перед матчем, что в моей карьере не было игр, которые бы я проводил в свой день рождения. Сегодня впервые, и это победа. Знали, как тяжело играть в Ковалевке. Потому победа для нас ценна. Мы удовлетворены результатом. Мы еще помнили наш удачный второй тайм в игре с «Днепром-1», хотели не потерять настроение. Сегодня хорошо вошли в игру, забили гол, понимая, что будет на это сразу реакция соперника. После 1:1 не стали играть на удержание».

«Забили второй раз, и очень этому рады. Благодарен ребятам, проявивших характер и в целом сыгравших хорошо. По десятибалльной шкале мы сыграли сегодня на твердую «семерку».

«Команда поздравила меня с днем рождения, много знакомых тоже. Впрочем, это обычный день, который запомнится», — сказал Скрипник.

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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 2
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valerafan1
Стабільності не вистачає команді. По складу повинні бути вище в таблиці.
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