Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Колос К
19.11.2022 14:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:49
215
0

Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соседей по турнирной таблице разделяет всего одно очко

18 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 18 ноября 2022, 14:49
215
0
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос

В 14-м туре украинской Премьер-Лиги в Ковалевке встретятся команды, которые на данный момент располагаются рядом в турнирной таблице. Хозяева поля футболисты «Колоса» занимают 7 место и имеют 16 очков, а «Ворскла», у которой на одно очко меньше, находится чуть ниже.

Колос

С самого начала турнира подопечные Ярослава Вишняка находятся среди команд, ведущих борьбу за зону еврокубков. Так, после четырех туров «Колос» вообще был лидером вместе с «Шахтером». Затем был небольшой период, когда команда из Ковалевки не имела побед в четырех играх подряд. Но даже тогда она ниже восьмого места не опускалась. А в минувшем туре «Колос» сумел прервать победную серию киевского «Динамо», сыграв с ним вничью 0:0.

Справедливости ради надо отметить, что ковалевский клуб достаточно много матчей (7 из 12) провел на родном стадионе. Действительно у себя дома, а не на нейтральном поле, где приходится играть в нынешнем сезоне большинству участникам Премьер-Лиги. Именно в этих играх набрано 11 очков из 16.

Но есть две проблемы, которые «Колосу» надо решать в самое ближайшее время. На данный момент команда очень мало забивает. В 12 матчах всего 10 голов, то есть меньше одного мяча за игру. Если дело и дальше так пойдет, то о высоких местах вряд ли можно думать. А еще перед встречей с «Ворсклой» сразу двое игроков основного состава – Олег Ильин и Павел Ореховский - оказались дисквалифицированными из-за перебора желтых карточек.

Ворскла

Что касается полтавчан, то они, наоборот, при новом главном тренере стартовали из рук вон плохо. В первых четырех турах набрали только одно очко. Но затем постепенно ситуация стала изменяться в лучшую сторону, пришли победы и «Ворскла» поднялась из низов турнирной таблицы в ее середину.

Отметим, что в предыдущем туре подопечные Виктора Скрипника играли с лидером турнира «Днепром-1» и завершили матч вничью 1:1. Причем в концовке поединка шансов на успех больше было именно у футболистов из Полтавы. И если бы им удалось забить победный мяч, то это было бы первое поражение днепрян в нынешнем сезоне.

В матче с «Колосом» гости тоже недосчитаются дисквалифицированного игрока. Речь идет о Марлисоне, удаленного с поля еще в матче с «Кривбассом». Кстати, этот бразильский легионер, который в межсезонье перешел в «Ворсклу» из харьковского «Металлиста 1925», пока является лучшим бомбардиром команды, забив 3 гола.

Статистика матчей

Соперники сыграли в Премьер-Лиге 5 матчей. «Ворскла» выиграла 4 раза, «Колос» только один, а вот ничьих в играх этих команд вообще еще не было. В минувшем году матч в Ковалевке завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол забил Тилль.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов, Задоя, Болбат, Мякушко, Безбородько

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Яворский, Зайков, Пердута, Скляр, Челядин, Бацула, Олейник, Юрченко, Степанюк

Прогноз на противостояние:

«Колос» не выигрывал три последних матча, «Ворскла» - два. Поэтому соперники будут стремиться прервать эти серии. Впрочем, предстоящая игра, скорее всего, будет равной. Поэтому ставим на ничью 1:1.

19 ноября, суббота

«Колос» – «Ворскла»
Ковалевка. Стадион «Колос». Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
КОЛОС ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Александр Дердо (Черноморск)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Ворскла
Пятнадцатиминутный голепад. Заря в Киеве разгромила Александрию
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Ворскла Полтава Колос - Ворскла прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Футбол | 17 ноября 2022, 17:13 9
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ

Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Другие виды | 17 ноября 2022, 20:59 14
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек

В состав Исполкома НОК вошли Бубка, Борзов, Харлан, Дерюгина, Подкопаева

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 17.11.2022, 17:50
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
Футбол | 18.11.2022, 12:48
ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
ВИДЕО. Катар занялся фейками, у Аргентины выбыли форварды, ставим на Зарю
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Война | 18.11.2022, 07:50
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
18.11.2022, 15:00
Футбол
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
16.11.2022, 17:50 2
Футбол
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
17.11.2022, 16:41
Теннис
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 30
Другие виды
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
17.11.2022, 11:55 1
Война
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
17.11.2022, 19:40
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности