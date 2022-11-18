В 14-м туре украинской Премьер-Лиги в Ковалевке встретятся команды, которые на данный момент располагаются рядом в турнирной таблице. Хозяева поля футболисты «Колоса» занимают 7 место и имеют 16 очков, а «Ворскла», у которой на одно очко меньше, находится чуть ниже.

Колос

С самого начала турнира подопечные Ярослава Вишняка находятся среди команд, ведущих борьбу за зону еврокубков. Так, после четырех туров «Колос» вообще был лидером вместе с «Шахтером». Затем был небольшой период, когда команда из Ковалевки не имела побед в четырех играх подряд. Но даже тогда она ниже восьмого места не опускалась. А в минувшем туре «Колос» сумел прервать победную серию киевского «Динамо», сыграв с ним вничью 0:0.

Справедливости ради надо отметить, что ковалевский клуб достаточно много матчей (7 из 12) провел на родном стадионе. Действительно у себя дома, а не на нейтральном поле, где приходится играть в нынешнем сезоне большинству участникам Премьер-Лиги. Именно в этих играх набрано 11 очков из 16.

Но есть две проблемы, которые «Колосу» надо решать в самое ближайшее время. На данный момент команда очень мало забивает. В 12 матчах всего 10 голов, то есть меньше одного мяча за игру. Если дело и дальше так пойдет, то о высоких местах вряд ли можно думать. А еще перед встречей с «Ворсклой» сразу двое игроков основного состава – Олег Ильин и Павел Ореховский - оказались дисквалифицированными из-за перебора желтых карточек.

Ворскла

Что касается полтавчан, то они, наоборот, при новом главном тренере стартовали из рук вон плохо. В первых четырех турах набрали только одно очко. Но затем постепенно ситуация стала изменяться в лучшую сторону, пришли победы и «Ворскла» поднялась из низов турнирной таблицы в ее середину.

Отметим, что в предыдущем туре подопечные Виктора Скрипника играли с лидером турнира «Днепром-1» и завершили матч вничью 1:1. Причем в концовке поединка шансов на успех больше было именно у футболистов из Полтавы. И если бы им удалось забить победный мяч, то это было бы первое поражение днепрян в нынешнем сезоне.

В матче с «Колосом» гости тоже недосчитаются дисквалифицированного игрока. Речь идет о Марлисоне, удаленного с поля еще в матче с «Кривбассом». Кстати, этот бразильский легионер, который в межсезонье перешел в «Ворсклу» из харьковского «Металлиста 1925», пока является лучшим бомбардиром команды, забив 3 гола.

Статистика матчей

Соперники сыграли в Премьер-Лиге 5 матчей. «Ворскла» выиграла 4 раза, «Колос» только один, а вот ничьих в играх этих команд вообще еще не было. В минувшем году матч в Ковалевке завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол забил Тилль.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов, Задоя, Болбат, Мякушко, Безбородько

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Яворский, Зайков, Пердута, Скляр, Челядин, Бацула, Олейник, Юрченко, Степанюк

Прогноз на противостояние:

«Колос» не выигрывал три последних матча, «Ворскла» - два. Поэтому соперники будут стремиться прервать эти серии. Впрочем, предстоящая игра, скорее всего, будет равной. Поэтому ставим на ничью 1:1.

19 ноября, суббота