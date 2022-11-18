Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Соседей по турнирной таблице разделяет всего одно очко
В 14-м туре украинской Премьер-Лиги в Ковалевке встретятся команды, которые на данный момент располагаются рядом в турнирной таблице. Хозяева поля футболисты «Колоса» занимают 7 место и имеют 16 очков, а «Ворскла», у которой на одно очко меньше, находится чуть ниже.
Колос
С самого начала турнира подопечные Ярослава Вишняка находятся среди команд, ведущих борьбу за зону еврокубков. Так, после четырех туров «Колос» вообще был лидером вместе с «Шахтером». Затем был небольшой период, когда команда из Ковалевки не имела побед в четырех играх подряд. Но даже тогда она ниже восьмого места не опускалась. А в минувшем туре «Колос» сумел прервать победную серию киевского «Динамо», сыграв с ним вничью 0:0.
Справедливости ради надо отметить, что ковалевский клуб достаточно много матчей (7 из 12) провел на родном стадионе. Действительно у себя дома, а не на нейтральном поле, где приходится играть в нынешнем сезоне большинству участникам Премьер-Лиги. Именно в этих играх набрано 11 очков из 16.
Но есть две проблемы, которые «Колосу» надо решать в самое ближайшее время. На данный момент команда очень мало забивает. В 12 матчах всего 10 голов, то есть меньше одного мяча за игру. Если дело и дальше так пойдет, то о высоких местах вряд ли можно думать. А еще перед встречей с «Ворсклой» сразу двое игроков основного состава – Олег Ильин и Павел Ореховский - оказались дисквалифицированными из-за перебора желтых карточек.
Ворскла
Что касается полтавчан, то они, наоборот, при новом главном тренере стартовали из рук вон плохо. В первых четырех турах набрали только одно очко. Но затем постепенно ситуация стала изменяться в лучшую сторону, пришли победы и «Ворскла» поднялась из низов турнирной таблицы в ее середину.
Отметим, что в предыдущем туре подопечные Виктора Скрипника играли с лидером турнира «Днепром-1» и завершили матч вничью 1:1. Причем в концовке поединка шансов на успех больше было именно у футболистов из Полтавы. И если бы им удалось забить победный мяч, то это было бы первое поражение днепрян в нынешнем сезоне.
В матче с «Колосом» гости тоже недосчитаются дисквалифицированного игрока. Речь идет о Марлисоне, удаленного с поля еще в матче с «Кривбассом». Кстати, этот бразильский легионер, который в межсезонье перешел в «Ворсклу» из харьковского «Металлиста 1925», пока является лучшим бомбардиром команды, забив 3 гола.
Статистика матчей
Соперники сыграли в Премьер-Лиге 5 матчей. «Ворскла» выиграла 4 раза, «Колос» только один, а вот ничьих в играх этих команд вообще еще не было. В минувшем году матч в Ковалевке завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол забил Тилль.
Ориентировочные составы:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов, Задоя, Болбат, Мякушко, Безбородько
«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Яворский, Зайков, Пердута, Скляр, Челядин, Бацула, Олейник, Юрченко, Степанюк
Прогноз на противостояние:
«Колос» не выигрывал три последних матча, «Ворскла» - два. Поэтому соперники будут стремиться прервать эти серии. Впрочем, предстоящая игра, скорее всего, будет равной. Поэтому ставим на ничью 1:1.
19 ноября, суббота
|«Колос» – «Ворскла»
|Ковалевка. Стадион «Колос». Начало в 14.00
|ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
|КОЛОС – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр – Александр Дердо (Черноморск)
|Прогноз Sport.ua – 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ
В состав Исполкома НОК вошли Бубка, Борзов, Харлан, Дерюгина, Подкопаева