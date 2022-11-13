Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом

После неудачного отрезка в чемпионате киевское «Динамо» начало постепенно подниматься в турнирной таблице и к противостоянию с «Колосом» подошло с трехматчевой победной серией. По сравнению с предыдущим матчем против «Александрии» тренерский штаб Мирчи Луческу сделал пять изменений в составе. На последнем рубеже вышел Бущан. В центре обороны Сироту заменил Попов, а на левом фланге вместо Дубинчака вышел Вивчаренко. Справа Кендзеру сменил Караваев. На острие атаки «бело-синих» дисквалифицированного Ваната заменил Беседин.

Ковалевцы подошли к сегодняшнему поединку, наоборот, не в лучшем настроении, ведь предыдущие две встречи «Колос» проиграл. Впрочем, по сравнению с проигранным матчем «Днепру-1» тренерский штаб ковалевцев ограничился только двумя изменениями в стартовом составе: Задою и Смирного сменили Ориховский и Ильин.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, но не спешили форсировать события. Ковалевцы отодвинули большие силы к своей штрафной, рассчитывая найти свои шансы возле ворот соперников на контратаках. Одна из них вполне могла увенчаться успехом, но Мякушко сделал неудачную передачу на ход партнеру.



Фото – УПЛ

Динамовцам явно не хватало скорости не только для того, чтобы открыть счет, но даже для создания голевого момента. И несмотря на то, что за первые 25 минут киевляне четыре раза потревожили Волынца, эти удары не стали проблемными для голкипера. Только перед перерывом у «Динамо» прошла комбинация, которая вполне могла увенчаться успехом, но Шепелев с линии штрафной пробил немного выше ворот.

В перерыве тренерский штаб «бело-синих» заменил пассивного Беседина, в игру вступил Гармаш. Но и такая перестановка не добавила остроты вялым атакам киевлян. Ковалевцы грамотно оборонялись, не позволяя соперникам что-либо создавать у своих ворот. В середине второго тайма Луческу предпринял еще одну попытку активизировать игру «Динамо», выпустив на поле Дубинчака и Лонвейка. И голландец первым же касанием мог доставить неприятности соперникам, но Волынец справился с несильным ударом.



Фото – УПЛ

А через несколько минут дела киевлян еще более усугубились: Денис Попов сбил Мякушко и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Впрочем, на рисунок игры удаление особо не повлияло. Более того, именно в численном меньшинстве киевляне создали свой лучший голевой момент в матче. После скидки Гармаша Лонвейк бил по воротам с двух метров и в цель не попал. Вырвать победу для «Динамо» мог и Сидорчук, но с его сильным ударом справился Волынец.

Таким образом, киевляне потеряли очки, не сумев приблизиться к «Днепру-1» и «Шахтеру», которые также допустили осечки. В следующем туре «Динамо» проведет гостевой поединок против «Вереса», а «Колос» будет принимать «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Динамо» – «Колос» – 0:0

Д.Попов (25), Кабаев (48), Сирота (94) – Ориховский (14), Ильин (26), Болбат (83), Богданов (95)

Д.Попов (68, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 65), Д.Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ориховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко (Соловйов, 95), Ильин, Безбородько (К.Попов, 70)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА