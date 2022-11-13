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Динамо Киев
13.11.2022, FT 0 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:10
2710
27

Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом

Киевляне так и не забили в ворота ковалевцев

13 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:10
2710
27
Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом
УПЛ

После неудачного отрезка в чемпионате киевское «Динамо» начало постепенно подниматься в турнирной таблице и к противостоянию с «Колосом» подошло с трехматчевой победной серией. По сравнению с предыдущим матчем против «Александрии» тренерский штаб Мирчи Луческу сделал пять изменений в составе. На последнем рубеже вышел Бущан. В центре обороны Сироту заменил Попов, а на левом фланге вместо Дубинчака вышел Вивчаренко. Справа Кендзеру сменил Караваев. На острие атаки «бело-синих» дисквалифицированного Ваната заменил Беседин.

Ковалевцы подошли к сегодняшнему поединку, наоборот, не в лучшем настроении, ведь предыдущие две встречи «Колос» проиграл. Впрочем, по сравнению с проигранным матчем «Днепру-1» тренерский штаб ковалевцев ограничился только двумя изменениями в стартовом составе: Задою и Смирного сменили Ориховский и Ильин.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, но не спешили форсировать события. Ковалевцы отодвинули большие силы к своей штрафной, рассчитывая найти свои шансы возле ворот соперников на контратаках. Одна из них вполне могла увенчаться успехом, но Мякушко сделал неудачную передачу на ход партнеру.


Фото – УПЛ

Динамовцам явно не хватало скорости не только для того, чтобы открыть счет, но даже для создания голевого момента. И несмотря на то, что за первые 25 минут киевляне четыре раза потревожили Волынца, эти удары не стали проблемными для голкипера. Только перед перерывом у «Динамо» прошла комбинация, которая вполне могла увенчаться успехом, но Шепелев с линии штрафной пробил немного выше ворот.

В перерыве тренерский штаб «бело-синих» заменил пассивного Беседина, в игру вступил Гармаш. Но и такая перестановка не добавила остроты вялым атакам киевлян. Ковалевцы грамотно оборонялись, не позволяя соперникам что-либо создавать у своих ворот. В середине второго тайма Луческу предпринял еще одну попытку активизировать игру «Динамо», выпустив на поле Дубинчака и Лонвейка. И голландец первым же касанием мог доставить неприятности соперникам, но Волынец справился с несильным ударом.


Фото – УПЛ

А через несколько минут дела киевлян еще более усугубились: Денис Попов сбил Мякушко и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Впрочем, на рисунок игры удаление особо не повлияло. Более того, именно в численном меньшинстве киевляне создали свой лучший голевой момент в матче. После скидки Гармаша Лонвейк бил по воротам с двух метров и в цель не попал. Вырвать победу для «Динамо» мог и Сидорчук, но с его сильным ударом справился Волынец.

Таким образом, киевляне потеряли очки, не сумев приблизиться к «Днепру-1» и «Шахтеру», которые также допустили осечки. В следующем туре «Динамо» проведет гостевой поединок против «Вереса», а «Колос» будет принимать «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Динамо» – «Колос» – 0:0

Д.Попов (25), Кабаев (48), Сирота (94) – Ориховский (14), Ильин (26), Болбат (83), Богданов (95)

Д.Попов (68, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 65), Д.Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ориховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко (Соловйов, 95), Ильин, Безбородько (К.Попов, 70)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка отчеты
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Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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Умник
Повезло Колосу Лонвейк должен решать
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+5
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BAD👣BOY
Навіть у меньшості Динамо виглядало дуже добре. Нажаль не вийшло дотиснути ковалівців. Перший тайм змарнували час, другий тайм сподобався. 
Колосу сьогодні пощастило, але витримали. 
Вболівальникам мої вітання. Всім гарного вечора тиа мирного неба.
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+3
avk2307
Смотрел только второй тайм. Могли и победить в меньшинстве. Но мне кажется потихоньку они выходят из кризиса. Есть динамика и моментов много. Подводит конечно последний нас и реализация. Ну и шахтера бы пенальти такой дали на 90 минуте.
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+3
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DK1961
Как выходит в основе бревно - считай отрицательный результат гарантирован. Луческу. что этого не видит?! Да, первый тайм - впустую - а во втором началась старая песня нервотряски и упущенных возможностей. И как же упросить боженьку удалить деда с тренерской скамейки Динамо навсегда, что надо для этого сделать?
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+3
FunnyCat_____
Как обычно , Кабаев и Беседин дают фору сопернику . Но Луческу этого упорно не видит . 
Пасхал конечно лютый клоун, который или не усевает за моментами или не хочет успевать .
Ванат потихоньку становится незаменимым
Едем дальше !
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+2
Gargantua
первый тайм с Кабаевым и Бесединым традиционно прошел впустую. А во втором вроде и вышли люди больше напоминающие футболистов, но началась уже нервозность, следствием чего и стало удаление Попова.
Хотя конечно Колос на столько слабая команда, что даже в меньшинстве были шансы вытянуть победу.
Обидно что соперники играли с сильными соперниками и этот тур был шансом сократить отставание. 
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+2
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nick07
Змучені напевно, "далеко" прийшлось в автобусі їхати😁
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0
Pecheneg2004
Позорники мля 
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0
Veter
Динамо закончило игру раньше Шахтёра.)))
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-5
vortex999
sportsman (он же шпрот) ты тут?  твои позорники отскочили с самим колосом! 
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-6
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kadaad
Если у Динамо тренер - тормоз, то это закономерно!
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-6
mayakovskiy1
В чемпионате Киевской области традиционно все неоднозначно) Судя по комментам фаны ДК уже не особо огорчаются очередному позору
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-7
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Аргумент
Село мощь 
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-8
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