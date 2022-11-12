В воскресенье, 13-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:00.

Коллектив Мирчи Луческу постепенно набирает обороты в национальном первенстве и каждый новый тур заканчивается тем, что «Динамо» неизменно улучшает свои позиции в турнирной таблице. «Бело-синие» при этом остаются достаточно результативными, а «Кривбасс», «Черноморец» и «Александрия» уже получили в свои ворота по три мяча. Коллектив Ярослава Вишняка вряд ли хочет перенять эту незавидную участь, хотя в предыдущих двух матчах, против «Днепра-1» и тех же «полиграфов», «Колос» меньше голов и не пропускал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Киев» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.