Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче с Колосом: «Выиграли одно очко»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал встречу с ковалевским «Колосом» в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, завершившуюся вничью – 0:0.

- Выиграли одно очко. Мы начали играть более агрессивно и конструктивно после удаления Попова. Во второй части второго тайма наши игроки выглядели как команда – бились, сражались и создавали моменты.

Вратарь соперников сыграл на очень хорошем уровне. В целом, соперник организованно оборонялся. По статистике, «Колос» является одной из самых агрессивных команд УПЛ в плане отбора мяча, защиты и разрушения. Я просил ребят играть как можно быстрее и уходить от контактов, потому что команда соперников хорошо обороняется.

Были и действия судьи, которые оставляли желать лучшего в плане развития футбола.

Повторюсь, «Колос» - одна из самых агрессивных команд в нашем чемпионате, что они доказали на поле. Были минимум три опасные контратаки на наши ворота, в результате которых мы могли пропустить, при трех фолах, которые судья не увидел или не хотел увидеть. Говорю языком цифр.

- Почему вашей команде не хватило агрессии в первые 75 минут? Это вопрос к физическому или психологическому состоянию игроков?

- Соперник хорошо закрылся и хорошо играл от обороны, но нам не хватало нападающего, который бы замыкал наши атаки. Мы перебарщивали с игрой в короткий пас. Нужно было чаще менять фланги, входить в штрафную и простреливать вдоль ворот. Мы не всегда принимали правильные решения, чем облегчили задачу сопернику.

Мы плохо адаптировались к полю, возможно, неправильно подобрали шипы. Игроки почему-то постоянно скользили в ответственных эпизодах.

Когда играешь против соперника с такой насыщенной обороной, нужно пробовать бить издалека. Мы этого не делали или же использовали тогда, когда это было не надо.

Но чемпионат продолжается, впереди еще есть игры. Все команды могут как выиграть, так и потерять очки. Сегодня особенно чувствовалось, насколько важна роль Шапаренко в команде. Насколько его проходы и создание численного преимущества важны для атаки команды. Такого игрока нам сегодня не хватило.