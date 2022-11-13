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Динамо Киев
13.11.2022, FT 0 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:02
717
0

Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:02
717
0
Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча
ФК Динамо Киев

В матче 13-го тура УПЛ «Динамо» и «Колос» голов не забивали.

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Динамо» – «Колос» – 0:0

Д.Попов (68, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 65), Д.Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ориховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко (Соловйов, 95), Ильин, Безбородько (К.Попов, 70)

События матча

68’
Денис Попов (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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