Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
В матче 13-го тура УПЛ «Динамо» и «Колос» голов не забивали.
Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Динамо» – «Колос» – 0:0
Д.Попов (68, вторая желтая карточка)
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко (Дубинчак, 65), Д.Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ориховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко (Соловйов, 95), Ильин, Безбородько (К.Попов, 70)
События матча
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