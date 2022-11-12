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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:53
128
0

Динамо Киев – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Луческу набрала ход и постепенно отбрасывает конкурентов назад

12 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 23:53
128
0
Динамо Киев – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 13 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток херсонского рефери Игоря Пасхала прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


Еще неизвестно сколько времени должно пройти до того момента, как киевскому «Динамо» перестанут припоминать о провальных выступлениях в еврокубках этого сезона. Впрочем, история еще успеет расставить все на свои места, так как совершенно неочевидной остается судьба столичного коллектива во второй части сезона. Есть все основания полагать, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу проводит свои заключительные матчи во главе команды, так как интернет все чаще пополняют слухи о его возможном завершении тренерской деятельности на профессиональном уровне, да и само поведение румынского наставника, наравне с его решениями в технической зоне во время международных матчей, уж больно похожи на финальные этапы работы в донецком «Шахтере», командах турецкой Суперлиги и даже представителе страны-бензоколонки.

Если все домыслы действительно окажутся верными, то для Луческу сейчас пришел оптимальный период для того, чтобы оставить свой след в «Динамо» на ближайшие несколько лет. Матчи против «Ингульца», «Вереса», «Металлиста» и «Металлиста 1925», наравне с предстоящей дуэлью, не видятся для «Динамо» уж слишком неподъемными испытаниями, поэтому лучшим решением в такой ситуации будет привлечение молодых кадров ко стартовому составу. Нападающий Владислав Ванат, к примеру, уже успел выстрелить, записав на свой счет 5 голов и один голевой пас в этом сезоне.

Для текущего состояния атаки киевского клуба такой показатель – не шутки, но в предстоящей игре новоиспеченного лидера не будет из-за дисквалификации по причине перебора предупреждений. Наверное, это должно стать для Луческу головной болью, так как придется вновь привлекать Артема Беседина с высоким риском получить очередную порцию критики за игру подопечного на острие. Прогрессируют и новички команды, Кахим Перрис и Джастин Лонвейк, а последний даже забил первый гол в клубе во время прошлой игры против «Александрии».

Колос


Что касается предстоящего соперника киевского «Динамо», то тут ситуация выглядит куда более простой. Если ковалевский «Колос» находится в хорошей форме, то он представляет угрозу для соперника любого уровня в рамках УПЛ. Однако, если имеет место обратное, то коллектив из Ковалевки становится уж очень уязвим на фоне отсутствия достаточно кадрового потенциала. Ярослав Вишняк из последних сил старается выжимать из своей команды максимум ресурсов, но череда матчей против ведущих коллективов страны для «черно-белых» оказалась фактически провальной. «Днепр-1» (1:3), «Александрия» (1:4), «Шахтер» (0:3) и теперь вот «Динамо» – ни у одного из вышестоящих соперников «Колос» в этом сезоне еще не выигрывал.

Разительное отличие на фоне этих неудач имели игры против «Вереса» и «Черноморца», которые проходили аккурат между встречами с явными фаворитами. Тут уже ковалевцы добыли необходимые четыре очка, поэтому особо не провалились в турнирной таблице. Конечно, ситуативным лидером, как это было в начале сезона, «Колос» мы больше в этом сезоне не увидим, но если Вишняку удастся провести качественную трансферную кампанию зимой, то весной его команда реально преобразится. Впрочем, предпосылки к этому было бы неплохо увидеть в принципиальном матче против команды из столицы, которая имеет достаточно проблем для того, чтобы соперники этим могли воспользоваться.

История встреч


Футбольные пути «Динамо» Киев и «Колоса» ранее пересекались 8 раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны хозяев – 7 успешных игр для «Динамо», 2 ничьих, 2 победы «Колоса». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлым летом – матч в Киеве завершился победой киевлян со счетом 7:0. За хозяев по два раза голами отличались Карлос Де Пена и Виктор Цыганков, а также Николай Шапаренко, Томаш Кендзера и Виталий Буяльский.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний херсонец Игорь Пасхал, который на своем счету имеет уже 73 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Руслан Ермоленко, а резервным арбитром отработает Виктор Копиевский. У Пасхала есть опыт проведения матчей с участием «Динамо» Киев – 19 встреч (11 побед, 6 ничьих, 2 поражения), а с «Колосом» он пересекался шесть раз (1 победа, 2 ничьи, 3 поражения). В том числе, в этом сезоне «бело-синие» проиграли «Заре» (2:3) и выиграли у «Руха» (3:0) под его присмотром.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Сидорчук – Кабаев, Буяльський, Циганков – Беседин.

«Колос»: Волынец – Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко, Золотов – Милько, Задоя – Мякушко, Болбат, Ильин – Безбородько.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева продолжат успешную серию в предстоящей игре. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» (-1.5) не проиграет с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

13 ноября, воскресенье

«Динамо» Киев – «Колос»
Киев. «Динамо» им. В. Лобановского. 15:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал 2+2
ДИНАМО КИЕВ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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