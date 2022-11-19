Италия19 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:23
4142
7
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Лукаш Теодорчик уходит из футбола
19 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:23
4142
7
Бывший форвард «Динамо» Киев Лукаш Теодорчик объявил о завершении карьеры.
Отметим, что в сентябре сообщалось, что поляк вскоре может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Виртус Верона»
С июля текущего года Теодорчик находился в статусе свободного агента. Вторую половину прошлого сезона провел в «Виченце»: 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Серии В.
В составе «Динамо» Киев 31-летний поляк выступал с 2014 по 2017 годы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2022, 15:50 9
Полтавчане завоевали три очка
Футбол | 19 ноября 2022, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 19.11.2022, 14:53
Футбол | 19.11.2022, 20:30
Футбол | 19.11.2022, 15:56
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Ехал бы к нам в динамо..получше Беседина будет..
неплохой был нападающий
мдя...как то странно скис ....
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.11.2022, 13:40 3
18.11.2022, 05:30 23
18.11.2022, 08:17 7
18.11.2022, 15:00
19.11.2022, 06:31 1
17.11.2022, 20:28 5
18.11.2022, 03:30 2
18.11.2022, 23:20 4