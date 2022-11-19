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Италия
19 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:23
4142
7

Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год

Лукаш Теодорчик уходит из футбола

19 ноября 2022, 21:22 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:23
4142
7
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Теодорчик

Бывший форвард «Динамо» Киев Лукаш Теодорчик объявил о завершении карьеры.

Отметим, что в сентябре сообщалось, что поляк вскоре может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Виртус Верона»

С июля текущего года Теодорчик находился в статусе свободного агента. Вторую половину прошлого сезона провел в «Виченце»: 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Серии В.

В составе «Динамо» Киев 31-летний поляк выступал с 2014 по 2017 годы.

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Серия C Виченца Лукаш Теодорчик Виртус Верона завершение карьеры
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Источник Laczy nas pilka
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Комментарии 7
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Maks23
Ехал бы к нам в динамо..получше  Беседина будет..
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+4
bolelschik
неплохой был нападающий
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+1
Mykhailo Stepanov
мдя...как то странно скис ....
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+1
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