Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший форвард «Динамо» Киев Лукаш Теодорчик объявил о завершении карьеры.

Отметим, что в сентябре сообщалось, что поляк вскоре может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Виртус Верона»

С июля текущего года Теодорчик находился в статусе свободного агента. Вторую половину прошлого сезона провел в «Виченце»: 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Серии В.

В составе «Динамо» Киев 31-летний поляк выступал с 2014 по 2017 годы.