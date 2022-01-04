Бывший форвард Динамо согласился играть в аутсайдере итальянской Серии В

30-летний форвард Лукаш Теодорчик, который не так давно расторг контракт с «Удинезе», согласился перейти в стан аутсайдера итальянской Серии В «Виченцы», сообщает vicenzatoday.it.
Польский форвард, который в Украине известен по выступлениям в составе «Динамо», заключит краткосрочное соглашение – до 30 июня 2022 года.
«Виченца» в 17 матчах Серии В набрала лишь 7 очков, и прочно засела на последнем месте в турнирной таблице.
Источник — Vicenza Today
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