Итальянский клуб расторг контракт с бывшим форвардом Динамо

Лукаш Теодорчик оказался ненужным «Удинезе»

  • 30.12.2021 10:14
  • 3248 просмотров
  • 4 комментария
Итальянский клуб расторг контракт с бывшим форвардом Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Теодорчик

Клуб итальянской Серии А «Удинезе» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с польским форвардом Лукашем Теодорчиком, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо».

Договор с 30-летним нападающим, который действовал до июля 2022 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон.

На контракте в «Удинезе» Теодорчик был с лета 2018 года. Всего провел за «маленьких зебр» 32 матча, в которых отличился лишь 1 забитым мячом и 1 ассистом.

Ранее Теодорчик также выступал за «Полонию», «Лех», «Андерлехт» и «Шарлеруа». На его счету 19 матчей и 4 гола в составе национальной сборной Польши.

Источник — ФК Удинезе

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 30.12.2021 10:53
    0
    victorpolo, 30.12.2021 10:29
    возможно... только кто ж его туда возьмет? ))))
    А Теодорчик в ДК был неплох!!! Не знаю, по каким причинам ушел, но если бы еще на сезон-второй остался - карьера бы пошла получше у него, я так думаю...
    Ну если в Италию взяли то в Бельгию и подавно
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    Умник
    Умник, 30.12.2021 10:43
    0
    Батюшки а как же так, помню 2016 год, сколько ж.дерьма было в сторону клуба.
    Эххх люблю наших людей
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    victorpolo
    victorpolo, 30.12.2021 10:29
    0
    Сергей Кривонос, 30.12.2021 10:20
    В Бельгії навіть Коваленко став би суперфорвардом
    возможно... только кто ж его туда возьмет? ))))
    А Теодорчик в ДК был неплох!!! Не знаю, по каким причинам ушел, но если бы еще на сезон-второй остался - карьера бы пошла получше у него, я так думаю...
    Ссылка
    Сергей Кривонос
    Сергей Кривонос, 30.12.2021 10:20
    0
    В Бельгії навіть Коваленко став би суперфорвардом
    Ссылка
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