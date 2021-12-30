Итальянский клуб расторг контракт с бывшим форвардом Динамо

Клуб итальянской Серии А «Удинезе» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с польским форвардом Лукашем Теодорчиком, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо».

Договор с 30-летним нападающим, который действовал до июля 2022 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон.

На контракте в «Удинезе» Теодорчик был с лета 2018 года. Всего провел за «маленьких зебр» 32 матча, в которых отличился лишь 1 забитым мячом и 1 ассистом.

Ранее Теодорчик также выступал за «Полонию», «Лех», «Андерлехт» и «Шарлеруа». На его счету 19 матчей и 4 гола в составе национальной сборной Польши.