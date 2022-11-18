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Другие новости
18 ноября 2022, 06:55 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:47
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1

Гутцайт – глава НОК, Шевченко – вице-президент, победы Динамо и юношей U19

Главные новости за 17 ноября на Sport.ua

18 ноября 2022, 06:55 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:47
1231
1
Гутцайт – глава НОК, Шевченко – вице-президент, победы Динамо и юношей U19
НОК Украины. Вадим Гутцайт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 ноября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
Вадим Гутцайт одержал уверенную победу на выборах

1B. Андрей Шевченко избран вице-президентом НОК Украины
Еще одно важное кадровое решение Генассамблеи

2A. Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
В состав Исполкома НОК вошли Бубка, Борзов, Харлан, Дерюгина, Подкопаева

2B. Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
В состав НОК вошли Александр Усик, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук

3A. Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Победу киевлянам принес дубль Виктора Цыганкова

3B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Задача была завоевать три очка, что мы и сделали»
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Ингульцом»

4. Украина U-19 стартовала в отборе на Евро-2023 с победы над Косово
Победу принес поздний гол Егора Ярмолюка

5A. Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады
Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи

5B. Товарищеские матчи. Португалия разгромила Нигерию, Роналду не играл
Экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти для нигерийцев

6A. Награда Globe Soccer Awards. Определены лучший игрок, клуб и тренер
Все топ-награды достались мадридскому «Реалу»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
Адамюк и Рубчинский останутся в клубе

7A. Будивельник впервые выиграл матч в Балканской лиге
Киевский клуб обыграл команду «Башкими» из Косово со счетом 89:62

7B. Женский Прометей разгромил вице-чемпиона Чехии
Украинская команда победила КП Брно

8A. Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире
Рафаэль обыграл Каспера Рууда, но завершил выступление на этом турнире

8B. Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP
Американский теннисист в тяжелом матче переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады

9. От Головко до Роговского: символическая сборная уроженцев Херсона
Украинские футболисты, которые первые шаги делали в столице арбузного края

10A. Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Амджад Таха сообщил, что гол будет забит во 2-м тайме, цена вопроса – $7,4 млн

10B. ЧМ-2022. Группа В: последние шансы Саутгейта и Бэйла, битва Ирана с США
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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
А где сепары Бубка СУркисы Шуфрич? Под следствием? Не думаю 
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