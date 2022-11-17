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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 17 ноября 2022, 17:38
1568
2

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками

Адамюк и Рубчинский останутся в клубе

17 ноября 2022, 17:33 | Обновлено 17 ноября 2022, 17:38
1568
2
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
СК Днепр-1

Лидер УПЛ «Днепр-1» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками первой команды. Речь идет о Валентине Рубчинском и Владимире Адамюке.

31-летний Адамюк подписал контракт на два года с опцией продления еще на год. В составе «Днепра-1» защитник провел 61 матч во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

Новый контракт 20-летнего Рубчинского рассчитан на три года. В составе «Днепра-1» хавбек суммарно провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Валентин Рубчинский Владимир Адамюк Днепр-1 продление контракта
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Gargantua
Рубчинский конечно стал находкой.
очень интересный парень.
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+3
ZANREGENT1993
И Довбика продлите!
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+1
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