ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
Адамюк и Рубчинский останутся в клубе
Лидер УПЛ «Днепр-1» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками первой команды. Речь идет о Валентине Рубчинском и Владимире Адамюке.
31-летний Адамюк подписал контракт на два года с опцией продления еще на год. В составе «Днепра-1» защитник провел 61 матч во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.
Новый контракт 20-летнего Рубчинского рассчитан на три года. В составе «Днепра-1» хавбек суммарно провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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