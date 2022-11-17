ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками

Лидер УПЛ «Днепр-1» официально сообщил о продлении контрактов с двумя игроками первой команды. Речь идет о Валентине Рубчинском и Владимире Адамюке.

31-летний Адамюк подписал контракт на два года с опцией продления еще на год. В составе «Днепра-1» защитник провел 61 матч во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

Новый контракт 20-летнего Рубчинского рассчитан на три года. В составе «Днепра-1» хавбек суммарно провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.