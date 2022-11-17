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  4. Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире
ATP
17 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 16:56
713
2

Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире

Рафаэль обыграл Каспера Рууда, но завершил выступление на этом турнире

17 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 16:56
713
2
Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) в последнем туре группового этапа Итогового турнира АТР обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 4) в двух сетах за 1 час и 44 минуты.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 7:5

Отметим, что предыдущие два тура в зеленой группе Надаль проиграл. Испанца обыграли Фритц и Оже-Альяссим. Из-за двух поражений Надаль потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира.

Каспер Рууд еще в прошлом туре гарантировал себе первую строчку в группе и выход в полуфинал. Последнее место в полуфинале с этой группы разыграют между собой Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим в личной встрече.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Хоть так! Теперь готовится к новому сезону, который начнётся с командного турнира.
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Viktor Tsimakouridze
надаль молодець , завжди бореться до останнього, нажаль травма зіпсувала два останніх турніра, які б він точно виграв
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