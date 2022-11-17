Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире
Рафаэль обыграл Каспера Рууда, но завершил выступление на этом турнире
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) в последнем туре группового этапа Итогового турнира АТР обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 4) в двух сетах за 1 час и 44 минуты.
Nitto ATP Finals. Групповой этап
Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 7:5
Отметим, что предыдущие два тура в зеленой группе Надаль проиграл. Испанца обыграли Фритц и Оже-Альяссим. Из-за двух поражений Надаль потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира.
Каспер Рууд еще в прошлом туре гарантировал себе первую строчку в группе и выход в полуфинал. Последнее место в полуфинале с этой группы разыграют между собой Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим в личной встрече.
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