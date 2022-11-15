Рафа – аут? Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР
Оже-Альяссим в двух сетах разобрался с легендарным испанцем
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (АТР 2) проиграл второй матч подряд на групповом этапе. На этот раз Надаль уступил канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму (АТР 6) в двух сетах за 1 час и 56 минут.
Nitto ATP Finals. Групповой этап
Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 4:6
В прошлом туре Надаль проиграл Тейлору Фритцу. После двух туров у него ноль очков.
Тем не менее, шансы на выход из группы Надаль еще сохраняет. Если Тейлор Фритц выиграет все 3 игры, а Рафа в последнем туре обыграет Рууда, то у Надаля, Оже-Альяссима и Рууда будет по одному очко. При таком условии места будут распределяться по проценту выигранных сетов/геймов.
Отметим, что это была третья встреча Рафы и Феликса в этом сезоне. В предыдущих двух играх игроки выиграли по одному матчу.
В последнем туре Надаль сыграет с Каспером Руудом, а Оже-Альяссим с Тейлором Фритцем.
Right on 🎯#NittoATPFinals | @felixtennis pic.twitter.com/U3fMSKGnuj— ATP Tour (@atptour) November 15, 2022
That touch 👌#NittoATPFinals | @felixtennis pic.twitter.com/6I1RULoaoc— ATP Tour (@atptour) November 15, 2022
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