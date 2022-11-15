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  4. Рафа – аут? Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР
ATP
15 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 15 ноября 2022, 17:11
638
0

Рафа – аут? Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР

Оже-Альяссим в двух сетах разобрался с легендарным испанцем

15 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 15 ноября 2022, 17:11
638
0
Рафа – аут? Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (АТР 2) проиграл второй матч подряд на групповом этапе. На этот раз Надаль уступил канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму (АТР 6) в двух сетах за 1 час и 56 минут.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 4:6

В прошлом туре Надаль проиграл Тейлору Фритцу. После двух туров у него ноль очков.

Тем не менее, шансы на выход из группы Надаль еще сохраняет. Если Тейлор Фритц выиграет все 3 игры, а Рафа в последнем туре обыграет Рууда, то у Надаля, Оже-Альяссима и Рууда будет по одному очко. При таком условии места будут распределяться по проценту выигранных сетов/геймов.

Отметим, что это была третья встреча Рафы и Феликса в этом сезоне. В предыдущих двух играх игроки выиграли по одному матчу.

В последнем туре Надаль сыграет с Каспером Руудом, а Оже-Альяссим с Тейлором Фритцем.

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Рафаэль Надаль Феликс Оже-Альяссим Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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