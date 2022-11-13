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  4. Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
ATP
13 ноября 2022, 23:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:52
440
4

Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР

Звездный испанец уступил Фритцу, хотя считался незначительным фаворитом встречи

13 ноября 2022, 23:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:52
440
4
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) проиграл первый матч группового этапа на Итоговом турнире АТР.

Испанец уступил Тейлору Фритцу (США, ATP 9) в двух сетах за 1 час и 38 минут.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (3:7), 1:6

К слову, Надаля считали незначительным фаворитом поединка. Но отметим, что в последнее время 22-кратный чемпион турниров Grand Slam жаловался на проблемы со здоровьем.

Надаль и Фритц попали в зеленую группу на Итоговом турнире АТР. Ранее свой матч в этой же группе сыграли Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим.

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Віталій Яценко
Час Рафи вийшов. Він безумовно залишається надзвичайно майстерним гравцем. Але вік і здоров'я вже не ті. Він можливо навіть виграє цей турнір. Можливо повністю провалить. Суть у тому, що час йти далі. Головне - своєчасно зупинитись. Зараз вже є нове молоде покоління гравці, які очолять пелетон. Джоковіч теж вже не буде першим. Він на рік молодший, і не було таких важких травм. Тому більш конкурентний на сьогодні. Та час Рафи і Новака вже вийшов.
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0
Yura Юрий
ну слово "сенсация" на итоговом турнире все таки чисто условная штука..
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0
Spectra
Нет! Все таки Надаль не умеет играть в зале.
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-1
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