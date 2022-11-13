Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Звездный испанец уступил Фритцу, хотя считался незначительным фаворитом встречи
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) проиграл первый матч группового этапа на Итоговом турнире АТР.
Испанец уступил Тейлору Фритцу (США, ATP 9) в двух сетах за 1 час и 38 минут.
Nitto ATP Finals. Групповой этап
Рафаэль Надаль (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (3:7), 1:6
К слову, Надаля считали незначительным фаворитом поединка. Но отметим, что в последнее время 22-кратный чемпион турниров Grand Slam жаловался на проблемы со здоровьем.
Надаль и Фритц попали в зеленую группу на Итоговом турнире АТР. Ранее свой матч в этой же группе сыграли Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим.
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.
ABSOLUTELY INCREDIBLE 🤯@RafaelNadal | #NittoATPFinals pic.twitter.com/AwLKiYQkuB— ATP Tour (@atptour) November 13, 2022
HUGE 🙌@Taylor_Fritz97 #NittoATPFinals pic.twitter.com/zAMgrTFHQL— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2022
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