Матч учеников Надаля на Итоговом турнире АТР завершился победой норвежца
Каспер Рууд в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 4) в первом туре группового этапа Итогового турнира АТР обыграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 6) в двух сетах за 1 час и 56 минут.
Nitto ATP Finals. Групповой этап
Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (7:4), 6:4
Отметим, что за матч Рууд не отдал ни одной подачи и даже не позволил Феликсу дойти до брейк-поинтов.
К слову, Каспер является воспитанником академии Рафаэля Надаля, а тренер Оже-Альяссима – дядя Надаля.
Интересно, что в группе с Каспером и Феликсом на Итоговом турнире АТР также сыграет и сам Рафа.
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.
JUST AMAZING 🤯@CasperRuud98 | #NittoATPFinals pic.twitter.com/tICMXFxpCJ— ATP Tour (@atptour) November 13, 2022
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