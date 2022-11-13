Матч учеников Надаля на Итоговом турнире АТР завершился победой норвежца

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 4) в первом туре группового этапа Итогового турнира АТР обыграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 6) в двух сетах за 1 час и 56 минут.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (7:4), 6:4

Отметим, что за матч Рууд не отдал ни одной подачи и даже не позволил Феликсу дойти до брейк-поинтов.

К слову, Каспер является воспитанником академии Рафаэля Надаля, а тренер Оже-Альяссима – дядя Надаля.

Интересно, что в группе с Каспером и Феликсом на Итоговом турнире АТР также сыграет и сам Рафа.

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