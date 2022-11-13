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ATP
13 ноября 2022, 01:40 |
29
0

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals

13 ноября 2022, 01:40 |
29
0
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
ATP

С 13 по 20 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 19 ноября, а финал – в воскресенье, 20 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

13 ноября

15:00 - Каспер Рууд – Феликс Оже-Альссим

22:00 - Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц

14 ноября

15:00 - Даниил Медведев – Андрей Рублев

22:00 - Стефанос Циципас – Новак Джокович

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Надаль Рууд Оже-Альяссим Фритц Матчи Сеты / Геймы
Надаль (1) -
Рууд (3) -
Оже-Альяссим (5) -
Фритц (8) -

Красная группа

Теннисист Циципас Медведев Рублев Джокович Матчи Сеты / Геймы
Циципас (2) -
Медведев (4) -
Рублев (6) -
Джокович (7) -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.

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Итоговый турнир ATP статьи расписание Рафаэль Надаль Новак Джокович Стефанос Циципас Каспер Рууд Андрей Рублев Даниил Медведев Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим
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Источник Sport.ua
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