Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals
С 13 по 20 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 19 ноября, а финал – в воскресенье, 20 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
13 ноября
15:00 - Каспер Рууд – Феликс Оже-Альссим
22:00 - Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц
14 ноября
15:00 - Даниил Медведев – Андрей Рублев
22:00 - Стефанос Циципас – Новак Джокович
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Зеленая группа
|Теннисист
|Надаль
|Рууд
|Оже-Альяссим
|Фритц
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Надаль (1)
|-
|Рууд (3)
|-
|Оже-Альяссим (5)
|-
|Фритц (8)
|-
Красная группа
|Теннисист
|Циципас
|Медведев
|Рублев
|Джокович
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Циципас (2)
|-
|Медведев (4)
|-
|Рублев (6)
|-
|Джокович (7)
|-
Правила распределения мест:
1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.
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