Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

С 13 по 20 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 19 ноября, а финал – в воскресенье, 20 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

13 ноября

15:00 - Каспер Рууд – Феликс Оже-Альссим

22:00 - Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц

14 ноября

15:00 - Даниил Медведев – Андрей Рублев

22:00 - Стефанос Циципас – Новак Джокович

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Надаль Рууд Оже-Альяссим Фритц Матчи Сеты / Геймы Надаль (1) - Рууд (3) - Оже-Альяссим (5) - Фритц (8) -

Красная группа

Теннисист Циципас Медведев Рублев Джокович Матчи Сеты / Геймы Циципас (2) - Медведев (4) - Рублев (6) - Джокович (7) -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.

2. Наибольшее количество сыгранных матчей.

3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.

4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:

- процент выигранных сетов.

- процент выигранных геймов.