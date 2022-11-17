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Молодежные турниры
17 ноября 2022, 16:35 |
969
0

Украина U-19 стартовала в отборе на Евро-2023 с победы над Косово

Победу принес поздний гол Егора Ярмолюка

17 ноября 2022, 16:35 |
969
0
Украина U-19 стартовала в отборе на Евро-2023 с победы над Косово
УЕФА

Сегодня сборная Украины U-19 стартовала в отборе на юношеский Евро-2023 с матча против Косово. Украинцы на 95-й минуте вырвали минимальную победу благодаря голу Егора Ярмолюка.

Украина U-19 – Косово U-19 – 1:0
Гол: Ярмолюк (90+5)

Украина: Герета, Китела, Удод, Холод, Булеза, Царенко (Ющенко, 46), Варфоломеев, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарев (Харабара, 69)

Кроме Косово, соперниками Украины по отборочной группе являются команды Швеции и Кипра. В элит-раунд выйдут первые два места в группе, а также лучшая команда из тех, кто займет третье место.

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Источник Sport.ua
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