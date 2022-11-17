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17 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 17 ноября 2022, 20:47
556
0

Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады

Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи

17 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 17 ноября 2022, 20:47
556
0
Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи.

Испания обыграла Иорданию в контрольном поединке счетом 3:1. Голами у испанской команды отметились Ансу Фати, Гави и Нико Уильямс.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе с командами Германим, Японии и Коста-Рики.

Сборная Грузии с крупным счетом проиграла Марокко (0:3). У марокканцев голами отметились Юссеф Эн-Несери, Хаким Зиеш и Софиан Буфаль.

Товарищеские матчи, 17 ноября

Иордания – Испания – 1:3

Голы: Аль-Дарадрех, 90 – Фати, 13, Гави, 56, Нико Уильямс, 84.

Марокко – Грузия – 3:0

Голы: Эн-Несири, 5, Зиеш, 29, Буфаль, 72 (пен).

Гана – Швейцария – 2:0

Голы: Салису, 70, Семенио, 74.

Япония – Канада – 1:2

Голы: Сома, 9 – Витория, 21, Каваллини, 90+5

Румыния – Словения – 1:2

Голы: Дрегуш, 64 – Шешко, 26, Шпорар, 32

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Источник Sport.ua
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