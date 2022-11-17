Товарищеские матчи. Испания обыграла Иорданию, победы Словении, Канады
Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи
Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи.
Испания обыграла Иорданию в контрольном поединке счетом 3:1. Голами у испанской команды отметились Ансу Фати, Гави и Нико Уильямс.
На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе с командами Германим, Японии и Коста-Рики.
Сборная Грузии с крупным счетом проиграла Марокко (0:3). У марокканцев голами отметились Юссеф Эн-Несери, Хаким Зиеш и Софиан Буфаль.
Товарищеские матчи, 17 ноября
Иордания – Испания – 1:3
Голы: Аль-Дарадрех, 90 – Фати, 13, Гави, 56, Нико Уильямс, 84.
Марокко – Грузия – 3:0
Голы: Эн-Несири, 5, Зиеш, 29, Буфаль, 72 (пен).
Гана – Швейцария – 2:0
Голы: Салису, 70, Семенио, 74.
Япония – Канада – 1:2
Голы: Сома, 9 – Витория, 21, Каваллини, 90+5
Румыния – Словения – 1:2
Голы: Дрегуш, 64 – Шешко, 26, Шпорар, 32
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