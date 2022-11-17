От Головко до Роговского: символическая сборная уроженцев Херсона

Освобождение Херсона повлекло за собой волну оптимизма в украинских медиа, пабликах, у наших друзей по всему миру. Испуганные воровайки ушиваются из Правобережья, мир вроде бы снова возвращается к украинской повестке, возмущаясь поступками запоребриковых злодеев. Украинцы выражают свою солидарность с Херсоном по-разному: кто-то постит давнишние фотографии из этого города, медийщики по большей части вспоминают свои посещения Столицы арбузного края и события, с ними связанные, а кто-то стримит прямо с центральной площади освобожденного города, политики не теряют возможности попиариться на горячей теме, футбольные клубы адаптируют свою эмблему к актуальным событиям, делая ее полноправным элементом арбузинку.

Мы в свою очередь предлагаем вариант символической футбольной сборной уроженцев Херсона. А ведь этот город подарил любимой игре миллионов немало настоящих мастеров. Однако, к сожалению, не все из них отличаются проукраинской позицией.

Вратарь: Максим Старцев (родился в 1980 г.)

За плечами у этого кипера – более полутора десятков лет выступлений за украинские клубы (в том числе и за такие мощные как «Днепр», «Металлист» и др.), триумф с «Таврией» в розыгрыше Кубка Украины, «бронзы» чемпионата Украины, матчи за украинскую молодежку и пара игр за национальную команду (против японцев, кстати, оставил свои ворота в неприкосновенности) и, чего греха таить, коллаборация с российским врагом: работа на должности главного тренера в клубе «ТСК-Таврия» и других клубов оккупированного полуострова с не менее загадочными названиями, тренировочная работа с вратарями так называемой сборной Крыма по футболу, функционерская деятельность.

По игровым и карьерным качествам Старцев, безусловно, лучший вратарь из рожденных в Херсоне, но вот постигровые поступки его никак не красят. Альтернатива Старцеву? Евгений Мефодьевич Кучеревский как голкипер особых лавров не снискал, ведь в 1960-е гг. защищал ворота в основном клубов 2-й союзной лиги. Вершин Кучеревский достиг именно как тренер, и в символической команде целесообразно за ним закрепить тренерский мостик.

Защитники: Сергей Воронежский (родился в 1967 г.), Сергей Третьяк (родился в 1963 г.), Александр Головко (родился в 1972 г.), Александр Караваев (родился в 1992 г.)

Сергей Воронежский является чемпионом Украины 1992 г. в составе «Таврии» и бронзовым призером национального чемпионата в сезоне-1992/93 в составе одесского «Черноморца». Этот невысокий трудолюбивый защитник, возможно, и не так много матчей сыграл за ведущие украинские клубы (дольше всего он защищал цвета житомирского «Полесья» в конце прошлого столетия, тогда житомиряне не были таким амбициозным коллективом, как сейчас), однако приложил руку (для футболиста, скорее, свои футбольные умения) к первому чемпионству крымчан. Безошибочно отыграл исторический львовский финальный матч-92 против киевского «Динамо» и внес свой вклад в триумф таврийцев.

Сергей Третьяк свой первый трофей завоевал еще в советском футболе: в 1990 г. он вышел на замену в составе «Черноморца» в финальном матче за Кубок Федерации футбола СССР. Одесситам тогда противостоял «Днепр», а моряки в конце концов оказались сильнее – 2:0. В 1980-е он цементировал защиту одесситов, на заре украинской независимости сыграл пару матчей за нашу национальную сборную (в том числе и в первом матче в истории нашей команды – против венгров в Ужгороде в 1992 г.), а в дальнейшем поехал в Израиль, где ему суждено было стать настоящей легендой иерусалимского «Бейтара». За восемь лет игровой карьеры уроженец Херсона трижды становился чемпионом страны в составе «львов из столицы», поднимал над головой Кубок Израильской лиги, а по окончании игровой карьеры Сергей Владимирович долгое время трудился на тренерской работе в этом клубе.

Одна из настоящих звезд нашего футбола конца 1990-х гг. – Александр Головко. Он познал вкус чемпионства еще в составе «Таврии» в 1992 г., а в дальнейшем 7 раз достигал украинской чемпионской вершины в киевском «Динамо» и 5 раз добывал с бело-синими национальный кубок. Головко стал незаменимым элементом (простите за такое определение, но оно соответствует действительности) игровой модели Валерия Лобановского, которую мэтр внедрял в «Динамо» в конце ХХ века. То «Динамо» действительно входило в шорт-лист сильнейших клубов континента, крушило вдребезги «Барсу», выбивало из Лиги чемпионов «Реал», доходило до «чемпионских раундов» еврокубков и вполне реально претендовало на победу в Лиге чемпионов. А пару центрдефов Ващук – Головко считали едва ли не сильнейшей в Старом Свете. Примечательно, что во всех профессиональных командах, где ему довелось играть («Таврия», «Динамо», китайский «Циндао»), в конце концов, он становился капитаном. По окончании игровой карьеры плодотворно работает на тренерском поприще. В настоящее время возглавляет перволиговый клуб «Диназ» из Вышгорода.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Действующий игрок киевского «Динамо» Александр Караваев к 30-ти годам накопил немалый опыт. «Шахтер», «Севастополь», «Заря», «Фенербахче» – куда только ни забрасывала футбольная судьба Кару, как зовут Александра в футбольных кругах. В составе «Динамо» он стал чемпионом страны, дважды выигрывал национальный Кубок и Суперкубок Украины. С «Зарей» в свое время добывал «бронзу» национального чемпионата. Почти полсотни матчей отыграл за национальную сборную. Бесспорно, нынешний сезон для Караваева складывается не так, как мечталось на его старте. Тому есть немало объективных причин. Однако искренне верю, что освобождение родного города от рашистского нашествия послужит для Александра добрым знаком и посодействует выходу из кризиса и на футбольном поле.

Полузащитники: Анатолий Жосан (родился в 1959 г.), Виктор Коваленко (родился в 1996 г.), Юрий Максимов (родился в 1968 г.).

Большинству любителей отечественного футбола Анатолий Жосан известен как арбитр матчей высшего и первого украинских дивизионов (и наше «классико» обслуживал, чего там!). Но у Анатолия Николаевича была и вполне успешная игровая карьера «ванклабмена». Многолетний капитан херсонского «Кристалла» – команды родного города, Жосан не только провел наибольшее количество матчей, но и забил наибольшее количество голов за херсонцев. Воистину Жосан – легенда «Кристала».

Атакующий полузащитник итальянской «Специи» Виктор Коваленко по праву в сборной самых именитых футболистов, рожденных в Херсоне. Столица арбузного края делегировала своего представителя в серию А! Нельзя сказать, что этот сезон для Виктора складывается удачно. Он получил травму бицепса бедра, и, по прогнозам, может появиться на поле только в начале 2023 г. Тем не менее, в тех матчах Коваленко в нынешнем сезоне в форме «Специи», которые мне довелось увидеть (где-то с полдесятка), он выглядел вполне прилично. Актуальная трансферная стоимость Виктора – 2 млн евро. Своего пика он достиг в «Шахтере» в конце 2010-х гг.? Да, четырежды становился чемпионом страны, столько же раз поднимал над головой национальный Кубок, дважды Суперкубок, был даже лучшим бомбардиром чемпионата мира U-20 с пятью голами (учтите, что украинская команда в целом сыграла на нем не слишком успешно, вылетев на стадии 1/8 финала).

Как бы там ни было, а Коваленко в прошлом году принял итальянский вызов. Правильно ли сделал? Сейчас ответить сложно – немало вводных возникло (простите уж за столь парадоксальное утверждение), но в любом случае искренне желаю парню из Херсона оставить свой след на итальянских полях, пусть даже и в скромных коллективах. Освобождение родного города – ему в помощь!

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Максимов в составе Вердера

Справа в полузащите сборной херсонцев размещу Юрия Максимова (периодически, хотя и не слишком часто он играл именно на этой позиции). В свое время он заявил о себе в составах «Днепра» и киевского «Динамо» (в команде Лобановского трижды стал чемпионом Украины и однажды обладателем Кубка), получил приглашение из Германии и отправился в тамошние палестины добывать славу в бундеслиге. В конце концов смог разжиться немецким трофеем – торжествовал в Кубке Германии с «Вердером». Проявлял свои игровые достоинства – колоссальную работоспособность, умение отдать точный длинный пас, мощный удар – и в сборной Украины. На тренерской стезе заслужил реноме, работая по большей части с украинскими клубами высшего дивизиона, хотя периодически у него возникали тренерские хлопоты и с клубами других постсоветских стран.

Нападающие: Владимир Роговский (1954–2022), Игорь Ниченко (родился в 1971 г.), Артем Ситало (родился в 1989 г.)

В конце 1970-х – начале 1980-х Владимир Роговский был заметной фигурой в составе «Шахтера». Видимо, тогдашнее время было лучшим периодом советской поры для горняков. Роговский в составе дончан выиграл Кубок СССР в 1980-м, дважды добывал союзное «серебро» и однажды «бронзу», а в 1975 г. был удостоен приза журнала «Смена» «Лучшему дебютанту сезона». Собственно, тогда приз вручали символической команде новичков, и вот в нее и попал Роговский. А компанию ему в той символической команде составили такие известные в дальнейшем игроки как Хорен Оганесян, Андрей Редкоус, Александр Бубнов и др. В тот сезон запомнился дубль Роговского в ворота тбилисского «Динамо» в сентябрьском матче в Донецке. «Шахтер» вел борьбу за «серебро» (в конце концов, она оказалась успешной), и в этом контексте матч против грузинского коллектива был очень важным. При ничейном счете 1:1 (Владимир Сафонов и Давид Кипиани отличились) Роговский в течение 10-ти минут дважды поражает ворота гостей и поднимает волну неистовой радости на трибунах стадиона «Шахтер» (и на терриконе неподалеку!), которые заполнили 38 000 болельщиков! Еще мне запомнился гол Роговского и в целом его вдохновенная игра на старте сезона-79 в матче против «Спартака» – будущего чемпиона. Тогда Роговский и Виталий Старухин просто разрывали защиту команды Константина Бескова. Каждый из нападающих отличился по разу, гол Николая Федоренко российские судьи не засчитали по только им известным причинам, да и на пенальти горняки могли рассчитывать. А гол Роговского стал результатом того, что он оказался проворнее и сообразительнее четырех защитников красно-белых и вратаря Рината Дасаева. Замечу, что и Роговский, и Грачев имели множество возможностей довести счет до неприличного, но и так для оранжево-черных получился замечательный прелюд к серебряному сезону.

Роговского-игрока отличала незаурядная скорость и отсутствие жадности на поле. Он охотно делился мячом с партнерами, которые находились в лучших позициях. Вошел в историю «Шахтера» как автор первого гола горняков в еврокубках: от его точного удара головой пострадал восточногерманский клуб «Динамо» (Берлин).

В послефутбольной жизни работал преподавателем в одном из вузов Херсона. К сожалению, жизнь легендарного нападающего «Шахтера» оборвалась в нынешнем году сразу после начала полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине.

Игорь Ниченко в союзные времена поиграл за харьковский «Металлист», а на заре украинской независимости не без успеха защищал цвета «Кривбасса». Отличился несколькими рекордными показателями результативности в составе криворожского клуба (общая результативность, результативность за один сезон). В середине 1990-х гг. отправился в Венгрию, где плодотворно потрудился на бомбардирской ниве добрый десяток лет, сменил несколько не последних в этой стране клубов, дважды становился чемпионом страны, дважды добывал тамошнее «серебро», раз «бронзу», дважды становился лучшим игроком венгерского чемпионата, однажды – лучшим бомбардиром. У него было исключительное чувство гола, мог сообразить гол буквально из ничего (как хорошая хозяйка вкусный салатик!), хорошо адаптировался под венгерский футбол, в том числе под жесткие действия защитников. Ниченко очень ценят в футбольных кругах Венгрии – страны со славной футбольной историей.

Современность в линии херсонского нападения представляет нападающий «Ингульца» Артем Ситало. Пожалуй, лучшие годы своей игровой карьеры Артем провел в «Александрии». Помог этому клубу добыть «бронзу» чемпионата Украины в сезоне-2018/2019, а во время своего дебютного матча в украинской премьер-лиге в июле 2016 г. отличился голом в ворота «Шахтера», которые защищал Андрей Пятов. В этом году он нечастый гость в старте «Ингульца», и в целом провел на поле немного времени, и результативными действиями не отмечался, но все же верится, что своего последнего слова на прямоугольном изумруде Артем еще не сказал.

Тренер: Евгений Кучеревский (1941-2006)

Евгений Мефодьевич – архитектор чемпионского «Днепра» 1988 г. Под его руководством был создан боеспособный коллектив, который пребывал на ведущих ролях в бывшем СССР и был весьма заметен на евроарене. А уже в новое время молодой «Днепр», собранный Кучеревским, разбил в Кубке УЕФА знаменитый немецкий «Гамбург» – 3:0 после выездного поражения 1:2. «Ребята, загоним этих фрицев за Бранденбургские ворота!» – сказал на предматчевой установке Мефодьевич. И ребята не заставили себя ждать с ее выполнением!

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Листая архивы в поисках футбольных успехов херсонцев, поймал себя на мысли, что лучшие из них по большей мере приносили славу отнюдь не команде родного города. Кто-то заслужил почет и уважение в киевском «Динамо», иной в «Шахтере», другой в «Черноморце», некоторые вообще за пределами Украины. Из легенд «Кристалла» делегировать кого-то в сборную, обильно украшенную игроками национальной сборной Украины, победителями «Барселоны» и «Баварии», мультичемпионами разных стран, сложновато. И все же искренне надеюсь, что придет время, когда и зелено-синие цвета «Кристалла» будут ярко сверкать на украинских стадионах, а игроки в этой форме заставят специалистов и болельщиков говорить о себе. И однажды команда из Столицы арбузного края проложит себе путь в украинскую премьер-лигу. Но на повестке дня ныне – обезопасить город от вражеских обстрелов, масштабное восстановление истерзанной инфраструктуры и постепенный переход к мирной жизни. Верю, что все это произойдет как можно скорее!

Алексей РЫЖКОВ