Награда Globe Soccer Awards. Определены лучший игрок, клуб и тренер

Состоялось ежегодное вручение престижной премии Globe Soccer Awards. Большинство топовых наград достались представителям «Реала».

Лучшим игроком стал форвард мадридцев Карим Бензема, который ранее в этом году получил Золотой мяч. Лучшим тренером признан наставник «Реала» Карло Анчелотти, а лучшей командой стал «Реал».

Любопытно, что во время церемонии Золотого мяча мадридцы заняли только третье место в номинации на лучшую команду, что вызвало много вопросов.

Мадридцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, лучшим президентом года признан руководитель «Реала» Флорентино Перес.

А вот звание лучшего спортивного директора уходит дуэту Паоло Мальдини - Фредерик Массара из «Милана».

Лучшим агентом года стал Жорже Мендеш.