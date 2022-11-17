Награда Globe Soccer Awards. Определены лучший игрок, клуб и тренер
Все топ-награды - в «Реал»
Состоялось ежегодное вручение престижной премии Globe Soccer Awards. Большинство топовых наград достались представителям «Реала».
Лучшим игроком стал форвард мадридцев Карим Бензема, который ранее в этом году получил Золотой мяч. Лучшим тренером признан наставник «Реала» Карло Анчелотти, а лучшей командой стал «Реал».
Любопытно, что во время церемонии Золотого мяча мадридцы заняли только третье место в номинации на лучшую команду, что вызвало много вопросов.
Мадридцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, лучшим президентом года признан руководитель «Реала» Флорентино Перес.
А вот звание лучшего спортивного директора уходит дуэту Паоло Мальдини - Фредерик Массара из «Милана».
Лучшим агентом года стал Жорже Мендеш.
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