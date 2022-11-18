Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP
ATP
18 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:03
110
0

Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP

Американский теннисист в тяжелом матче переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады

18 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 18 ноября 2022, 01:03
110
0
Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

17 ноября прошли матчи последнего тура в Зеленой группе на Итоговом турнире ATP.

В заключительной встрече американец Тэйлор Фритц переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима и добыл вторую путевку в плей-офф от этой группы.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Тэйлор Фритц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6(4), 6:7(5), 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, американец снова победил.

Отметим, что победитель этого матча занял второе место в Зеленой группе и на стадии полуфинала встретится с сербом Новаком Джоковичем, который досрочно взял первое место в Красной группе.

В первом матче игрового дня норвежец Каспер Рууд проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, но все равно финишировал первым в квартете.

Отметим, что Фритц попал на Итоговый турнир из-за травмы лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса.

По теме:
Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уходит с высоко поднятой головой. Надаль выиграл матч на Итоговом турнире
Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир ATP Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Футбол | 17 ноября 2022, 17:13 9
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ

ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Футбол | 17 ноября 2022, 13:58 0
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца

Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва

Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Другие виды | 17.11.2022, 13:20
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Футбол | 17.11.2022, 14:54
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Теннис | 17.11.2022, 15:07
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
16.11.2022, 06:55
Футбол
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06
Теннис
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
16.11.2022, 11:11 10
Война
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
16.11.2022, 07:39 3
Война
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
16.11.2022, 17:50 2
Футбол
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
16.11.2022, 20:18 26
Футбол
Польша и НАТО считают, что ракета была украинской. Но винят россию
Польша и НАТО считают, что ракета была украинской. Но винят россию
16.11.2022, 15:30 5
Война
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Динамо
17.11.2022, 04:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности