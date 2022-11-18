Воспользовался шансом. Фритц – в полуфинале Итогового турнира ATP

17 ноября прошли матчи последнего тура в Зеленой группе на Итоговом турнире ATP.

В заключительной встрече американец Тэйлор Фритц переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима и добыл вторую путевку в плей-офф от этой группы.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Тэйлор Фритц (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6(4), 6:7(5), 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, американец снова победил.

Отметим, что победитель этого матча занял второе место в Зеленой группе и на стадии полуфинала встретится с сербом Новаком Джоковичем, который досрочно взял первое место в Красной группе.

В первом матче игрового дня норвежец Каспер Рууд проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, но все равно финишировал первым в квартете.

Отметим, что Фритц попал на Итоговый турнир из-за травмы лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса.