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  4. Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP
ATP
05 ноября 2022, 18:49 |
727
0

Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP

Карлос Алькарас травмировался и в этом сезоне уже не выступит

05 ноября 2022, 18:49 |
727
0
Лидер мирового рейтинга не сыграет на Итоговом турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил, что не выступит на Итоговом турнире ATP из-за травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Мастерса в Париже против Хольгера Руне (3:6, 6:6 – отказ).

«Я обследовался после того, как вчера снялся с матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель.

К сожалению, я не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я лишь могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении», – сообщил 19-летний испанец в соцсетях.

Отметим, что вместо Алькараса в Турине (13-20 ноября) сыграет американец Тейлор Фритц. Запасными поедут Хуберт Хуркач и Хольгер Руне.

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас травма Тейлор Фритц Хольгер Руне Хуберт Хуркач
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