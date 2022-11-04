Алькарас отказался от борьбы в матче с Руне в Париже

Испанец Карлос Алькарас отказался от продолжения встречи с датчанином Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Лидер мирового тенниса взял самоотвод во второй партии при счете 6:6 (1:3). Ранее Алькарас потерпел поражение в первом сете поединка со счетом 3:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

19-летний Руне в полуфинале турнира встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Датчанин впервые в карьере пробился в полуфинал «Мастерса».

ATP Rolex Paris Masters. Париж. Хард в помещении

1/4 финала

Хольгер Руне (Дания) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 6:6 (3:1) отказ