Алькарас отказался от борьбы в матче с Руне в Париже
Теннисисты не доиграли встречу четвертьфинала
Испанец Карлос Алькарас отказался от продолжения встречи с датчанином Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.
Лидер мирового тенниса взял самоотвод во второй партии при счете 6:6 (1:3). Ранее Алькарас потерпел поражение в первом сете поединка со счетом 3:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.
19-летний Руне в полуфинале турнира встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Датчанин впервые в карьере пробился в полуфинал «Мастерса».
ATP Rolex Paris Masters. Париж. Хард в помещении
1/4 финала
Хольгер Руне (Дания) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 6:6 (3:1) отказ
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