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  4. Алькарас отказался от борьбы в матче с Руне в Париже
ATP
04 ноября 2022, 20:19 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:54
272
0

Алькарас отказался от борьбы в матче с Руне в Париже

Теннисисты не доиграли встречу четвертьфинала

04 ноября 2022, 20:19 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:54
272
0
Алькарас отказался от борьбы в матче с Руне в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанец Карлос Алькарас отказался от продолжения встречи с датчанином Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже.

Лидер мирового тенниса взял самоотвод во второй партии при счете 6:6 (1:3). Ранее Алькарас потерпел поражение в первом сете поединка со счетом 3:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

19-летний Руне в полуфинале турнира встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Датчанин впервые в карьере пробился в полуфинал «Мастерса».

ATP Rolex Paris Masters. Париж. Хард в помещении

1/4 финала

Хольгер Руне (Дания) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 6:6 (3:1) отказ

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Источник Sport.ua
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