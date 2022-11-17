Товарищеские матчи. Португалия разгромила Нигерию, Роналду не играл

Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи.

Португалия обыграла Нигерию с разгромным счетом 4:0. В первом тайме Бруну Фернандеш оформил дубль. После перерыва отличились Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.

На 81-й минуте нигерийцы могли забить гол престижа, но экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти.

Форвард португальцев Криштиану Роналду спарринг пропустил из-за проблем с желудком.

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).

Товарищеские матчи, 17 ноября

Португалия – Нигерия – 4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82 (пен), Жоау Мариу, 84

Мальта – Греция – 2:2

Северная Македония – Финляндія – 1:1

Черногория – Словакия – 2:2

Израиль – Замбия – 4:2

Люксембург – Венгрия – 2:2