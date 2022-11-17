Товарищеские матчи. Португалия разгромила Нигерию, Роналду не играл
Экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти для нигерийцев
Национальные сборные 17 ноября проводят товарищеские матчи.
Португалия обыграла Нигерию с разгромным счетом 4:0. В первом тайме Бруну Фернандеш оформил дубль. После перерыва отличились Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.
На 81-й минуте нигерийцы могли забить гол престижа, но экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти.
Форвард португальцев Криштиану Роналду спарринг пропустил из-за проблем с желудком.
Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).
Товарищеские матчи, 17 ноября
Португалия – Нигерия – 4:0
Голы: Бруну Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82 (пен), Жоау Мариу, 84
Мальта – Греция – 2:2
Северная Македония – Финляндія – 1:1
Черногория – Словакия – 2:2
Израиль – Замбия – 4:2
Люксембург – Венгрия – 2:2
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