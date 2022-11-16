В четверг, 17 ноября, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» состоится товарищеский матч национальных сборных, в котором сыграют Португалия и Нигерия. Стартовый свисток кипрского рефери Хрисовалантиса Теули прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Португалия



2022 год точно не войдет в историю португальской в качестве одного из наиболее успешных. А вот как своеобразный «год вторых мест» – вполне, так как именно на данных позициях «европейские селесао» в итоге завершали основные сетки отбора к мундиалю и Лиги наций УЕФА, уступив прямую дорогу в следующий раунд Сербии и Испании соответственно. Видеть такой результат на фоне фактически того же самого поколения исполнителей, которые победи на чемпионате Европы-2016 во Франции, было, как минимум странно, да еще и с учетом того факта, что португальская машина по производству звезд не сбавляет обороты.

Уже совсем скоро команде Фернанду Сантуша предстоит стартовать на чемпионате мира, куда она таки пробилась по итогам противостояний против Турции (3:1) и Северной Македонии (2:0), однако сейчас все говорят далеко не о предстоящих битвах против Ганы, Уругвая и Южной Кореи в Катаре. Главная, но уже стремительно угасающая звезда «крестоносцев», Криштиану Роналду, аккурат перед началом форума решил подложить свинью не только английскому «Манчестер Юнайтед», как своему текущему клубу, но еще и подорвал отношение к себе в национальной команде, где представителей «Красных дьяволов» и АПЛ также в достатке. Как итог, настроение коллектива испорчено, Сантуш уже нервно отнекивается на пресс-конференциях от возможного конфликта, а игроки, по примеру Бруну Фернандеша, уже не жмут руку своему партнеру по команде. Впрочем, в предстоящей игре Роналду не будет из-за якобы травмы, так что атмосфера на «Алваладе» не должна быть такой уж душной.

Нигерия



Свой путь в Катар сборная Нигерии так и не смогла завершить единственным приемлемым для сборной такого уровня в африканских реалиях исходом – выходом в финальную часть. 32 команда в мировом рейтинге ФИФА в конечном итоге рискует потерять достаточно много позиций в борьбе с более успешными соперниками по региону, и все это произошло из-за одного лишь пропущенного выездного гола в противостоянии против Ганы. Вдвойне обидно, что эта игра имела место быть в столице – Абудже, да и потраченных усилий в квалификационной группе с Кабо-Верде, Либерией и Центральной Африкой было откровенно жаль. А еще в начале года у «суперорлов» было поражение от Туниса в 1/8 финала Кубка африканских наций, что также было воспринято как провал.

Таким образом, одна из наиболее знаменитых сборных своего континента в завершение 2022 года осталась фактически с пустыми руками. В последний раз Нигерия пропускала мундиаль в далеком 2006 году, тогда как еще в Бразилии образца 2014 становилась участником 1/8 финала. Да и в 2018, в группе против Аргентины, Хорватии и Исландии, «африканские бразильцы» смотрелись неплохо. Но сейчас команда Жозе Пезейру вынуждена лишь скромно смотреть в сторону продолжения квалификации к следующему крупному турниру в регионе, пусть и соперники уровня Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне или Сан-Томе и Принсипи для нее не выглядят какой-либо преградой. Впрочем, было бы странно, если бы португальский специалист во главе африканской команды упустил бы возможность помочь родной стране подготовиться к большому турниру.

Ориентировочные составы



Португалия: Са – Геррейру, Перейра, Антониу Силва, Далот – Витинья, Невеш, Пальинья – Рамуш, Отавиу, Леау.

Нигерия: Узохо – Акпогума, Бэйсси, Троост-Эконг, Авазием – Ивоби, Ндиди, Оньека – Онуачу, Деннис, Чуквезе.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке европейская сборная окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Португалия не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.76 по линии Parimatch.

17 ноября, четверг