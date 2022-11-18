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Товарищеские матчи
Португалия
17.11.2022, FT 4 : 0
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18 ноября 2022, 02:29 | Обновлено 18 ноября 2022, 02:48
207
0

Португалия – Нигерия – 4:0. Экс-игрок Зари не забил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Лиссабоне

18 ноября 2022, 02:29 | Обновлено 18 ноября 2022, 02:48
207
0
Португалия – Нигерия – 4:0. Экс-игрок Зари не забил пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Португалия обыграла Нигерию с разгромным счетом 4:0. В первом тайме Бруну Фернандеш оформил дубль. После перерыва отличились Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.

На 81-й минуте нигерийцы могли забить гол престижа, но экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти.

Форвард португальцев Криштиану Роналду спарринг пропустил из-за проблем с желудком.

Товарищеский матч

17 ноября, Лиссабон

Португалия – Нигерия – 4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 9, 35 (пен), Гонсалу Рамуш, 82, Жоау Мариу, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Португалия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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Источник Sport.ua
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