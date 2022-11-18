Португалия – Нигерия – 4:0. Экс-игрок Зари не забил пенальти. Видео голов

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи.

Португалия обыграла Нигерию с разгромным счетом 4:0. В первом тайме Бруну Фернандеш оформил дубль. После перерыва отличились Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.

На 81-й минуте нигерийцы могли забить гол престижа, но экс-игрок «Зари» Эммануэль Деннис не забил пенальти.

Форвард португальцев Криштиану Роналду спарринг пропустил из-за проблем с желудком.

Товарищеский матч

17 ноября, Лиссабон

Португалия – Нигерия – 4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 9, 35 (пен), Гонсалу Рамуш, 82, Жоау Мариу, 84