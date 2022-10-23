Что планирует рф, Металлист 1925 уволил тренерский штаб, гол Ярмоленко
Главные новости за 22 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 октября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб
2. ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ
Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе
3A. Реал переиграл Севилью, Валенсия уступила Мальорке, Райо уничтожил Кадис
«Вальядолид» минимально переиграл «Реал Сосьедад»
3Б. Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру
Команда Юргена Клоппа не справилась с «Ноттингем Форест»
3В. Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Эрлинг Холанд отметился дублем
3Г. Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью
Каземиро спас «красных» на 90+4 минуте
4. Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Сине-желтые в последнем матче группы сыграли вничью с командой Польши
5. Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома
«Волки» готовы предложить 30 млн евро, но горняки ждут не менее 50 млн евро
6. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Брайт Энобахар продолжит карьеру в УПЛ
7. Пулевая стрельба. Украинец Кулиш выиграл золото чемпионата мира
В качестве бонуса Сергей получил олимпийскую лицензию для Украины
8. Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Коллектив Юрия Гуры вошел в тройку сильнейших команд страны
9. Какой будет Суперлига в новом сезоне?
Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата
10. рф планирует взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину
Оккупанты хотят прикрыть отступление и создать буферную зону в Херсонской области
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