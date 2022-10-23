Что планирует рф, Металлист 1925 уволил тренерский штаб, гол Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды

Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб

2. ВИДЕО. Правой ногой в падении! Ярмоленко забил третий гол в чемпионате ОАЭ

Андрей не на шутку разыгрался в новом клубе

3A. Реал переиграл Севилью, Валенсия уступила Мальорке, Райо уничтожил Кадис

«Вальядолид» минимально переиграл «Реал Сосьедад»

3Б. Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру

Команда Юргена Клоппа не справилась с «Ноттингем Форест»

3В. Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон

Эрлинг Холанд отметился дублем

3Г. Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью

Каземиро спас «красных» на 90+4 минуте

4. Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу

Сине-желтые в последнем матче группы сыграли вничью с командой Польши

5. Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома

«Волки» готовы предложить 30 млн евро, но горняки ждут не менее 50 млн евро

6. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона

Брайт Энобахар продолжит карьеру в УПЛ

7. Пулевая стрельба. Украинец Кулиш выиграл золото чемпионата мира

В качестве бонуса Сергей получил олимпийскую лицензию для Украины

8. Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов

Коллектив Юрия Гуры вошел в тройку сильнейших команд страны

9. Какой будет Суперлига в новом сезоне?

Обозреватель Sport.ua анонсирует начало внутреннего баскетбольного чемпионата

10. рф планирует взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину

Оккупанты хотят прикрыть отступление и создать буферную зону в Херсонской области