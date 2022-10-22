Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома

Итальянская «Рома» вошла в число претендентов на покупку вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Волки» готовы предложить 30 млн евро за Мудрика. Ожидается, что это предложение будет отклонено «Шахтером», руководство которого хочет получить не менее 50 млн евро за трансфер полузащитника.

Наставник римлян Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе Мудрика и хочет оформить сделку следующим летом.