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  4. Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома
Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 20:56 | Обновлено 22 октября 2022, 21:21
1394
3

Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома

«Волки» готовы предложить 30 млн евро, но горняки ждут не менее 50 млн евро

22 октября 2022, 20:56 | Обновлено 22 октября 2022, 21:21
1394
3
Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Итальянская «Рома» вошла в число претендентов на покупку вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Волки» готовы предложить 30 млн евро за Мудрика. Ожидается, что это предложение будет отклонено «Шахтером», руководство которого хочет получить не менее 50 млн евро за трансфер полузащитника.

Наставник римлян Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе Мудрика и хочет оформить сделку следующим летом.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Рома Рим трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Жозе Моуриньо
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Источник Fichajes.net
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roman75zpr
Пусть сначала деньги покажут )
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+2
Gargantua
все зависит от еврокубковых перспектив.
Если выйдут из группы то будут править и больше 50.
если в лигу Европы, то 50 будет успехом.
а если вылетят, то согласятся на 30
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