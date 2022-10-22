Украина. Премьер лига22 октября 2022, 20:56 | Обновлено 22 октября 2022, 21:21
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Мудрик нужен лично Моуриньо. В гонку за хавбеком Шахтера включилась Рома
«Волки» готовы предложить 30 млн евро, но горняки ждут не менее 50 млн евро
22 октября 2022, 20:56 | Обновлено 22 октября 2022, 21:21
1394
3
Итальянская «Рома» вошла в число претендентов на покупку вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.
«Волки» готовы предложить 30 млн евро за Мудрика. Ожидается, что это предложение будет отклонено «Шахтером», руководство которого хочет получить не менее 50 млн евро за трансфер полузащитника.
Наставник римлян Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе Мудрика и хочет оформить сделку следующим летом.
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Если выйдут из группы то будут править и больше 50.
если в лигу Европы, то 50 будет успехом.
а если вылетят, то согласятся на 30