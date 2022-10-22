Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью

Состоялся центральный матч 13-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.

Отметим, что на 60-й минуте поле вынужденно покинул французский защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан, который рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» остались на четвертой и на пятой позициях в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)

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