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Англия
22 октября 2022, 21:25 | Обновлено 22 октября 2022, 21:27
1119
5

Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью

Каземиро спас «красных» на 90+4 минуте

22 октября 2022, 21:25 | Обновлено 22 октября 2022, 21:27
1119
5
Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Состоялся центральный матч 13-го тура АПЛ.

Лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.

Отметим, что на 60-й минуте поле вынужденно покинул французский защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан, который рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» остались на четвертой и на пятой позициях в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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IgorDK
Останні 5 хвилин - це щось неймовірне, особливо остання хвилина, мда вже подумав що Челсі виграє. 
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+3
TimurKhAI
Предлагаю запостить отдельной новостью скриншот из трансляции с кадром, где показан результат работы системы Goal-Line Technology:
http://prntscr.com/zCwRG7OIU5M8
Всё решили 2 сантиметра!
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+1
roman75zpr
В АПЛ жара в конце матча не редкость, не уснёшь на их матчах.
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+1
Veter
Вот это надо было видеть 2 тайма фехтования, когда соперники обменивались незначительными выпадами, что бы в конце увидеть картину Каземиро не Малевича.
Ну ничья итак была готова. Так нет же, Мактоминей купился на развод перед розыгрышем стандарта, когда его синий в грудь толкал. А он его за это решил обнять при подаче. Ясно что пеналь.  
 А потом +6............ И такая плюха!!! Тот же Мактоминей чуть не помешал удару. А Каземиро бил хз как, падая назад! И Кепа вроде рукой зацепил. Но мяч от штанги подло отлетел за линию. И хотя Кепа его пригвоздил типа возле линии. Но приговор был окончательный.
Кажись 5-я ничья подряд между этими командами.
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