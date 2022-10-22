Жара в концовке. Челси и Манчестер Юнайтед сыграли в боевую ничью
Каземиро спас «красных» на 90+4 минуте
Состоялся центральный матч 13-го тура АПЛ.
Лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.
Отметим, что на 60-й минуте поле вынужденно покинул французский защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан, который рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» остались на четвертой и на пятой позициях в турнирной таблице соответственно.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)
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Всё решили 2 сантиметра!
Ну ничья итак была готова. Так нет же, Мактоминей купился на развод перед розыгрышем стандарта, когда его синий в грудь толкал. А он его за это решил обнять при подаче. Ясно что пеналь.
А потом +6............ И такая плюха!!! Тот же Мактоминей чуть не помешал удару. А Каземиро бил хз как, падая назад! И Кепа вроде рукой зацепил. Но мяч от штанги подло отлетел за линию. И хотя Кепа его пригвоздил типа возле линии. Но приговор был окончательный.
Кажись 5-я ничья подряд между этими командами.