22.10.2022, FT 1 : 1
Англия22 октября 2022, 22:22 | Обновлено 22 октября 2022, 22:56
851
1
Челси – Ман Юнайтед – 1:1. Чумовая концовка. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-й тур АПЛ
22 октября 2022, 22:22 | Обновлено 22 октября 2022, 22:56
851
1
В центральном матче 13-го тура АПЛ лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Ман Юнайтед).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2022, 23:59 1
«Металлист» опубликовал заявление по поводу слов гендиректора «Руха»
Футбол | 22 октября 2022, 18:37 2
Брайт Энобахар продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 22.10.2022, 06:11
Футбол | 22.10.2022, 22:40
Футбол | 22.10.2022, 20:56
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
На воротах испанцы, а забивают бразильцы. Слава АПЛ!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.10.2022, 06:30 37
20.10.2022, 20:13 6
22.10.2022, 15:45 14
20.10.2022, 20:11 17
21.10.2022, 17:21 5
21.10.2022, 21:27
20.10.2022, 20:50