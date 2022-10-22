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Чемпионат Англии
Челси
22.10.2022, FT 1 : 1
Ман Юнайтед
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Англия
22 октября 2022, 22:22 | Обновлено 22 октября 2022, 22:56
851
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Челси – Ман Юнайтед – 1:1. Чумовая концовка. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-й тур АПЛ

22 октября 2022, 22:22 | Обновлено 22 октября 2022, 22:56
851
1
Челси – Ман Юнайтед – 1:1. Чумовая концовка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 13-го тура АПЛ лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Ман Юнайтед).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Источник Sport.ua
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Veter
На воротах испанцы, а забивают бразильцы. Слава АПЛ!
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