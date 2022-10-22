В центральном матче 13-го тура АПЛ лондонский «Челси» разыграл мировую с «Манчестер Юнайтед», обе команды забивали в концовке встречи. Каземиро спас ничью для гостей на 90+4 минуте.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Жоржиньо пенальти (87) – Каземиро (90+4)