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Англия
21 октября 2022, 17:36 | Обновлено 21 октября 2022, 17:37
169
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 19:30 матч 13-го тура Английской Премьер-лиги

21 октября 2022, 17:36 | Обновлено 21 октября 2022, 17:37
169
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 октября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.

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Источник Sport.ua
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