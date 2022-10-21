Англия21 октября 2022, 17:36 | Обновлено 21 октября 2022, 17:37
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Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 19:30 матч 13-го тура Английской Премьер-лиги
21 октября 2022, 17:36 | Обновлено 21 октября 2022, 17:37
169
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В субботу, 22 октября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.
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