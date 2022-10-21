Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
22.10.2022 19:30 - : -
Ман Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 октября 2022, 17:10 | Обновлено 21 октября 2022, 18:31
210
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Красные дьяволы» без Роналду против магии Поттера

21 октября 2022, 17:10 | Обновлено 21 октября 2022, 18:31
210
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 октября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток Эттвелла Стюарта прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Челси

Лондонский клуб паршиво вошел в сезон, потеряв очки в трех из пяти стартовых матчей. Следствием этого стало увольнение немецкого специалиста Томаса Тухеля и назначение тренера «Брайтона» Грэма Поттера. Во главе «синих» 47-летний английский специалист провел уже 7 матчей, пять из которых выиграл. Также было две ничьих. Разница мячей 13-2, это впечатляет.

При Поттере «Челси» заиграл лучше и в нападении, и в защите. Более того, ожил и Кепа Аррисабалага, который продолжительное время оставался героем язвительных мемов. Теперь испанский вратарь действительно показывает игру высокого уровня. К примеру, в двух последних матчах чемпионата лондонцы уступили соперникам по xG, но сумели набрать четыре очка.

И все же команда еще далека от идеала, летом пришло много игроков, которые могут играть лучше. «Манчестер Юнайтед» станет для Поттера первым топовым соперником в чемпионате, интересно будет посмотреть, сработает ли магия и на этот раз.

Не смогут помочь команде в этом матче Фофана, Канте и Джеймс, также под вопросом Галлахер.

Манчестер Юнайтед

Команда Эрика тен Хага после двух стартовых поражений выиграла четыре матча подряд, но была остановлена грозным «Манчестер Сити». Следующие три игры тоже можно было выигрывать, но в матче с «Ньюкаслом» подвела реализация (0:0). В последней встрече была добыта заслуженная победа над «Тоттенхэмом» и это вселяет надежды на успешное выступление «красных дьяволов» в дальнейшем. Побороться за чемпионство вряд ли получиться, но место в четверке сильнейших – вполне реальная цель.

Из неприятного можно отметить скандальную выходку Криштиану Роналду, который покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры со «шпорами». За это звездный португалец был оштрафован на двухнедельную зарплату (887 тыс фунтов на секундочку), на матч с «Челси» пятикратный обладатель «Золотого мяча» не едет.

У «Ман Юнайтед» также есть проблемы и с травмированными игроками. На поле мы не увидим Магвайра, Марсьяля, ван де Бека и еще несколько футболистов, которые уже давно в лазарете.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче не будет забито много мячей. Нашей ставкой будет позиция – ТМ(2,5) с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Чалоба, Тьяго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Даллот, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эланга, Санчо, Рашфорд.

22 октября, суббота

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 19:30
Арбитр: Эттвелл Стюарт
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Клаусула в контракте Холанда составляет 200 млн. Для всех клубов
ВИДЕО. «Поттер знает обо мне больше». ТЕН ХАГ – о матче против Челси
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед прогнозы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
MMA | 21 октября 2022, 07:32 1
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике

Украинская спортсменка похвасталась шикарной растяжкой

Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Футбол | 20 октября 2022, 20:50 0
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом

Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ

ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка
Футбол | 21.10.2022, 16:05
ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка
ВИДЕО 18+. Фаны Кривбасса сделали анонс-пародию на хит Поворознюка
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Футбол | 20.10.2022, 18:28
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Шаран рассказал, почему Минай согласился перенести матч с Шахтером
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Биатлон | 21.10.2022, 13:46
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Российская биатлонистка: «Всех призывать! Даже я сама готова пойти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
21.10.2022, 06:30 37
Футбол
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
Срна прав: Мудрик мог бы стоить 100 млн, но что не так сделал Шахтер?
20.10.2022, 08:17 52
Футбол
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
Женская сборная Украины выиграла у Хорватии в квалификации Евро-2023
20.10.2022, 21:35 1
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата проведения третьего боя Фьюри – Чисора
20.10.2022, 12:12 6
Бокс
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
20.10.2022, 03:41 13
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для себя я понял, что не могу покинуть мою страну»
20.10.2022, 09:18 6
Бокс
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
21.10.2022, 10:20
Бокс
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
21.10.2022, 05:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности