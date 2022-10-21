В субботу, 22 октября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток Эттвелла Стюарта прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Челси

Лондонский клуб паршиво вошел в сезон, потеряв очки в трех из пяти стартовых матчей. Следствием этого стало увольнение немецкого специалиста Томаса Тухеля и назначение тренера «Брайтона» Грэма Поттера. Во главе «синих» 47-летний английский специалист провел уже 7 матчей, пять из которых выиграл. Также было две ничьих. Разница мячей 13-2, это впечатляет.

При Поттере «Челси» заиграл лучше и в нападении, и в защите. Более того, ожил и Кепа Аррисабалага, который продолжительное время оставался героем язвительных мемов. Теперь испанский вратарь действительно показывает игру высокого уровня. К примеру, в двух последних матчах чемпионата лондонцы уступили соперникам по xG, но сумели набрать четыре очка.

И все же команда еще далека от идеала, летом пришло много игроков, которые могут играть лучше. «Манчестер Юнайтед» станет для Поттера первым топовым соперником в чемпионате, интересно будет посмотреть, сработает ли магия и на этот раз.

Не смогут помочь команде в этом матче Фофана, Канте и Джеймс, также под вопросом Галлахер.

Манчестер Юнайтед

Команда Эрика тен Хага после двух стартовых поражений выиграла четыре матча подряд, но была остановлена грозным «Манчестер Сити». Следующие три игры тоже можно было выигрывать, но в матче с «Ньюкаслом» подвела реализация (0:0). В последней встрече была добыта заслуженная победа над «Тоттенхэмом» и это вселяет надежды на успешное выступление «красных дьяволов» в дальнейшем. Побороться за чемпионство вряд ли получиться, но место в четверке сильнейших – вполне реальная цель.

Из неприятного можно отметить скандальную выходку Криштиану Роналду, который покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры со «шпорами». За это звездный португалец был оштрафован на двухнедельную зарплату (887 тыс фунтов на секундочку), на матч с «Челси» пятикратный обладатель «Золотого мяча» не едет.

У «Ман Юнайтед» также есть проблемы и с травмированными игроками. На поле мы не увидим Магвайра, Марсьяля, ван де Бека и еще несколько футболистов, которые уже давно в лазарете.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче не будет забито много мячей. Нашей ставкой будет позиция – ТМ(2,5) с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Чалоба, Тьяго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Даллот, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эланга, Санчо, Рашфорд.

22 октября, суббота