Англия22 октября 2022, 21:15 |
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ФОТО. Варан травмировался в матче с Челси и рискует не поехать на ЧМ-2022
Французский защитник «Манчестер Юнайтед» очень эмоционально отреагировал на повреждение
22 октября 2022, 21:15 |
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Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан преждевременно завершил игру против «Челси» из-за травмы.
Похоже, что француз надорвал мышцу. Если диагноз подтвердится, восстановление может занять несколько недель, а то и больше месяца.
Отметим, что Варан очень эмоционально отреагировал на травму, ведь 20 ноября стартует чемпионат мира в Катаре.
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