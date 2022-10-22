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  4. ФОТО. Варан травмировался в матче с Челси и рискует не поехать на ЧМ-2022
Англия
22 октября 2022, 21:15 |
522
0

ФОТО. Варан травмировался в матче с Челси и рискует не поехать на ЧМ-2022

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» очень эмоционально отреагировал на повреждение

22 октября 2022, 21:15 |
522
0
ФОТО. Варан травмировался в матче с Челси и рискует не поехать на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан преждевременно завершил игру против «Челси» из-за травмы.

Похоже, что француз надорвал мышцу. Если диагноз подтвердится, восстановление может занять несколько недель, а то и больше месяца.

Отметим, что Варан очень эмоционально отреагировал на травму, ведь 20 ноября стартует чемпионат мира в Катаре.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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