ФОТО. Варан травмировался в матче с Челси и рискует не поехать на ЧМ-2022

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан преждевременно завершил игру против «Челси» из-за травмы.

Похоже, что француз надорвал мышцу. Если диагноз подтвердится, восстановление может занять несколько недель, а то и больше месяца.

Отметим, что Варан очень эмоционально отреагировал на травму, ведь 20 ноября стартует чемпионат мира в Катаре.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine