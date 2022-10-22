Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Эрлинг Холанд отметился дублем
Состоялись два матча 13-го тура АПЛ.
«Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.
Во второй встрече «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон», Эрлинг Холанд отметился дублем. На счету норвежца уже 17 голов в текущем чемпионате.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Холанд (22, 43 пенальти), де Брюйне (75) – Троссард (53)
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