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Ман Сити
22.10.2022, FT 3 : 1
Брайтон
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Англия
22 октября 2022, 18:59 | Обновлено 22 октября 2022, 20:03
2004
3

Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон

Эрлинг Холанд отметился дублем

22 октября 2022, 18:59 | Обновлено 22 октября 2022, 20:03
2004
3
Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялись два матча 13-го тура АПЛ.

«Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.

Во второй встрече «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон», Эрлинг Холанд отметился дублем. На счету норвежца уже 17 голов в текущем чемпионате.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Холанд (22, 43 пенальти), де Брюйне (75) – Троссард (53)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
по моему мнению, играли команды с двумя самыми слабыми тренерами в АПЛ.
Хотя сейчас вот де Дзерби может составить им конкуренцию.
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+1
Veter
 Эвертон отблагодарил за спасительные 3:2  прошлого сезона
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