Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон

Состоялись два матча 13-го тура АПЛ.

«Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.

Во второй встрече «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон», Эрлинг Холанд отметился дублем. На счету норвежца уже 17 голов в текущем чемпионате.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 3:1

Голы: Холанд (22, 43 пенальти), де Брюйне (75) – Троссард (53)

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