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Англия
23 октября 2022, 10:41 | Обновлено 23 октября 2022, 11:11
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я в полном восторге»

Наставник «Эвертона» - о матче с «Кристал Пэлас»

23 октября 2022, 10:41 | Обновлено 23 октября 2022, 11:11
1136
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я в полном восторге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча своей команды с «Кристал Пэлас», в котором, как известно, украинец Виталий Миколенко и Ко одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Я в полном восторге. На поле было все, что нам нужно: агрессия и энергия, также мы забили несколько качественных голов в матче с сильным соперником. Этот день важен для нас, игроки, которые играли не так много, почувствовали уверенность, это необходимо для этих футболистов.

Очень важен контроль над собой. Суть в том, чтобы демонстрировать стабильность и продолжать работать. Наша команда обновилась, все увидели выступление новых игроков. Чем быстрей они освоятся, тем быстрей мы сможем двигаться в верном направлении. Мы должны пытаться показывать ту энергию и ту идею, которые были сегодня», – заявил Лэмпард.

В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 11 место, имея 13 очков. 29 октября «ириски» сыграют на выезде с «Фулхэмом».

Ранее стало известно, что Миколенко за игру с «Кристал Пэлас» получил хорошую оценку.

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Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Эвертон - Кристал Пэлас
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Источник BBC
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