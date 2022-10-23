Англия23 октября 2022, 09:11 | Обновлено 23 октября 2022, 09:18
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Whoscored. Миколенко получил хорошую оценку за матч АПЛ
Украинец внес вклад в победу своей команды
23 октября 2022, 09:11 | Обновлено 23 октября 2022, 09:18
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В матче 13-го тура АПЛ «Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.
За эту игру авторитетный портал Whoscored поставил ему оценку 7,2.
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