Whoscored. Миколенко получил хорошую оценку за матч АПЛ

В матче 13-го тура АПЛ «Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.

За эту игру авторитетный портал Whoscored поставил ему оценку 7,2.

Смотрите видеообзор матча Эвертон - Кристал Пэлас