22.10.2022, FT 3 : 0
Англия22 октября 2022, 19:49 |
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Эвертон – Кристал Пэлас – 3:0. Ассист Миколенко? Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
22 октября 2022, 19:49 |
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В матче 13-го тура АПЛ «Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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