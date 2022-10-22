В матче 13-го тура АПЛ «Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).