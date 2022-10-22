Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Кристал Пэлас – 3:0. Ассист Миколенко? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Эвертон
22.10.2022, FT 3 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 октября 2022, 19:49 |
1292
0

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:0. Ассист Миколенко? Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

22 октября 2022, 19:49 |
1292
0
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:0. Ассист Миколенко? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 13-го тура АПЛ «Эвертон» в домашних стенах крупно обыграл «Кристал Пэлас». Украинец Виталий Миколенко поучаствовал во втором голе. После его удара мяч в пустые ворота добил Энтони Гордон.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: Кэлверт-Льюин (11), Гордон (63), Макнил (84).

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
По теме:
Манчестер Сити – Брайтон – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Эвертон c Миколенко разгромил Кристал Пэлас, Ман Сити переиграл Брайтон
Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон – Кристал Пэлас
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Бокс | 21 октября 2022, 21:27 0
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда

Команда «Моркам» выступает в третьем дивизионе чемпионата Англии

Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Футбол | 22 октября 2022, 16:59 2
Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов
Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов

Коллектив Юрия Гуры вошел в тройку сильнейших команд страны

Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Война | 22.10.2022, 15:45
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Залужный обманул всех. ВСУ даже США не показали план обороны Украины
Кроуфорд получит астрономический гонорар за бой с боксером из рф
Бокс | 21.10.2022, 20:55
Кроуфорд получит астрономический гонорар за бой с боксером из рф
Кроуфорд получит астрономический гонорар за бой с боксером из рф
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Футбол | 22.10.2022, 18:37
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 6
Бокс
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
20.10.2022, 22:54 10
Футбол
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест
21.10.2022, 17:21 5
Теннис
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
ФОТО. Марина Мороз показала роскошные формы, сев на шпагат в купальнике
21.10.2022, 07:32 2
MMA
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
21.10.2022, 05:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
20.10.2022, 20:11 17
Футбол
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
21.10.2022, 13:05 8
Война
Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен
Матч УПЛ Минай – Шахтер перенесен
20.10.2022, 17:16 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности