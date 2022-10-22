В субботу, 22 октября, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон



Никто не обещал «Эвертону», что текущий сезон не окажется для него преисполненным испытаниями, да и в стартовых матчах против лондонского «Челси» (0:1) и бирмингемской «Астон Виллы» (1:2) ливерпульский коллектив прочувствовал это на себе в полной мере. Однако затем футболисты Френка Лампарда выдали вполне себе уверенную серию из семи матчей без поражений, по ходу которой преданные болельщики вдохновились настолько, что посчитали, будто бы все проблемы команды остались далеко позади. Особенно порадовали фанатов «ирисок» ничья в дерби против «Ливерпуля» (0:0) и победа над лондонским «Вест Хэмом» (1:0).

К сожалению, затем календарь матчей «Эвертона» сделал уж очень крутой поворот, после которого команда сразу попала на матчи против «Манчестер Юнайтед» (1:2), лондонского «Тоттенхэма» (0:2) и «Ньюкасла» (0:1). Во всех этих случаях подопечные Лампарда показали себя на поле посредственным образом, а из-за неудачных действий на поле «сорок» посреди этой недели украинского левого защитника Виталия Миколенко даже стали называть худшим на своей позиции во всей лиги. Тревоги фанатов «Эвертона» понять можно – им хватило паники в завершение прошлого сезона, однако сейчас команда выходит на полосу матчей против равных соперников, поэтому у нее будет возможность наверстать упущенное.

Кристал Пэлас



Тем временем, дела у футболистов Патрика Виейра обстоят куда более удачно, нежели у соперников. Лондонский «Кристал Пэлас» никогда в последние годы не считался претендентом на высокие достижения, поэтому команда не сравнивает результаты своих выступлений с ведущими клубами страны. «Стекольщики» сейчас располагаются на привычном для себя месте на экваторе турнирной таблицы, и, что должно больше всего тревожить «Эвертон» перед предстоящей игрой, три матча кряду не проигрывают.

Однако календарь у столичного коллектива при этом вне всяких сомнений был легче, так как никто из тройки «Вулверхэмптон», «Лестер», «Лидс» и близко не стоит в сравнении с тем же «Сити», при всем уважении к этим командам. Очевидно, что футболисты Виейра получили прекрасную психологическую разрядку после серии неудач против «горожан» (1:4), «Ньюкасла», «Брентфорда» (дважды по 1:1) и «Челси» (1:2), и теперь готовы вновь продвигаться к еврокубкам. Календарь при этом им исключительно поможет, так как ближайший серьезный оппонент, «Тоттенхэм», будет уже в начале 2023 года.

Ориентировочные составы



«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулман – Онана, Гарнер, Ивоби – Гордон, Калверт-Льюин, Грей.

«Кристал Пэлас»: Гуйта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Дукуре, Эзе – Заха, Эдуард, Шлупп.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева могут зацепиться за очки. Нашей ставкой будет позиция – «Эвертон» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

22 октября, суббота