Реал переиграл Севилью, Валенсия уступила Мальорке, Райо уничтожил Кадис
«Вальядолид» минимально переиграл «Реал Сосьедад»
Состоялись четыре матча 11-го тура Ла Лиги.
«Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» и укрепил лидерство в чемпионате. «Барселона» имеет шесть очков отставания и игру в запасе.
«Валенсия» в домашних стенах уступила «Мальорке», «Райо Вальекано» разбил «Кадис», а «Реал Сосьедад» минимально проиграл «Вальядолиду».
Чемпионат Испании. 11-й тур
«Реал Мадрид» – «Севилья» – 3:1
Голы: Модрич (5), Васкес (79), Вальверде (81) – Ламела (54).
«Райо Вальекано» – «Кадис» – 5:1
Голы: пенальти Паласон (44), Гарсия (45), Лежен (63, 89), Камельо (79), 4:1 – автогол Балиу (82).
«Вальядолид» – «Реал Сосьедад» – 1:0
Гол: Леон (16).
«Валенсия» – «Мальорка» – 1:2
Голы: пенальти Кавани (52) – пенальти Мурики (66), Ли Кан Ин (83).
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