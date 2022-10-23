Реал переиграл Севилью, Валенсия уступила Мальорке, Райо уничтожил Кадис

Состоялись четыре матча 11-го тура Ла Лиги.

«Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» и укрепил лидерство в чемпионате. «Барселона» имеет шесть очков отставания и игру в запасе.

«Валенсия» в домашних стенах уступила «Мальорке», «Райо Вальекано» разбил «Кадис», а «Реал Сосьедад» минимально проиграл «Вальядолиду».

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Реал Мадрид» – «Севилья» – 3:1

Голы: Модрич (5), Васкес (79), Вальверде (81) – Ламела (54).

«Райо Вальекано» – «Кадис» – 5:1

Голы: пенальти Паласон (44), Гарсия (45), Лежен (63, 89), Камельо (79), 4:1 – автогол Балиу (82).

«Вальядолид» – «Реал Сосьедад» – 1:0

Гол: Леон (16).

«Валенсия» – «Мальорка» – 1:2

Голы: пенальти Кавани (52) – пенальти Мурики (66), Ли Кан Ин (83).

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