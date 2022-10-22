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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 18:37 | Обновлено 22 октября 2022, 18:39
1167
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона

Брайт Энобахар продолжит карьеру в УПЛ

22 октября 2022, 18:37 | Обновлено 22 октября 2022, 18:39
1167
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ФК Рух

«Рух» официально сообщил о подписании 24-летнего нигерийского форварда Брайта Энобахара. Условия контракта не указываются.

В составе «Руха» Энобахар будет выступать под 8-м номером и может дебютировать уже в ближайших матчах. Завтра, 23 октября «Рух» в матче УПЛ сыграет с «Металлистом 1925».

Энобахар является воспитанником «Вулверхэмптона», за который провел 49 матчей и забил 3 гола. Также выступал за «Килмарнок», «Ковентри», «Уиган», АЕК, «Ист Бенгал» и «Хапоэль» Иерусалим. Энобахар имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U-23.

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Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
ну хоть какой-то форвард.
правда говорят он любитель погулять. Не факт что сложится у него карьера в Украине.
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