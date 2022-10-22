ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона

«Рух» официально сообщил о подписании 24-летнего нигерийского форварда Брайта Энобахара. Условия контракта не указываются.

В составе «Руха» Энобахар будет выступать под 8-м номером и может дебютировать уже в ближайших матчах. Завтра, 23 октября «Рух» в матче УПЛ сыграет с «Металлистом 1925».

Энобахар является воспитанником «Вулверхэмптона», за который провел 49 матчей и забил 3 гола. Также выступал за «Килмарнок», «Ковентри», «Уиган», АЕК, «Ист Бенгал» и «Хапоэль» Иерусалим. Энобахар имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U-23.