Очень спокойный успех. Александрия на Олимпийском обыграла Львов

​В ежегодном цикле выступлений футбольных команд бывают серии, состоящие как из удачных противостояний, так и из неудачных. И именно от продолжительности каждой из них зависит в итоге позиция, на которой коллектив останавливается по завершении последнего тура. «Александрия» в этом контексте многообещающе начинала собственные выступления в новом розыгрыше украинской Премьер-лиги, однако в конце концов только недавно завершила серию из трех матчей подряд без побед, так что могла рассчитывать только на борьбу у подступов к потенциальной зоне еврокубков.

В девятом туре команда Юрия Гуры, на фоне победы посреди недели над криворожским «Кривбассом» (2:0), соревновалась со «Львовом», однако из-за моментов логистики и безопасности уже не могла рассчитывать оказаться в окружении пустых трибун родного КСК «Ника». Впрочем, столичный НСК «Олимпийский» в этом сезоне с радостью приютит у себя любой клуб УПЛ, поэтому против «Львова» «полиграфы» играли именно на этой арене. «Золотые львы» при этом подошли к игре с тремя потерями очков подряд и всего одной победой в сезоне.

Казалось, что очки требовались каждой из сторон, однако идти за ними решительным шагом соперники не очень-то хотели. Достаточно ровный первый тайм представился случай нам просмотреть, ход которого лишь изредка наполняла остротой, преимущественно, «Александрия», тогда как соперники больше желали пользоваться преимуществами игры в пять защитников. На первый план в таких условиях выходил Владислав Калитвинцев и его умение выполнять обостряющие передачи в штрафную.

Собственно, команда Гуры создала лишь два голевых момента благодаря усилиям своего полузащитника, и оба раза это были в первую очередь подачи с правого фланга, которые затем внезапно направлялись в дальний угол ворот. И если в начале «Львов» спасла стойка, то на последней компенсированной минуте первого тайма Ильющенков пропустил мяч. На это команда Дулуба ответила исключительно моментом Бугая, которого вообще немало возникнуть, если бы Бабогло во время забрасывания из глубины не проиграл борьбу перед собственным штрафным. Но форвард опрокинул ворота вместе с голкипером, поэтому пресный первый тайм завершился только с одним голом.

Особого желания поднимать темп игры во второй половине «Львов» не выражал. Команда Дулуба была медленной при принятии решений на чужой половине, поэтому соперники предугадывали большинство вариантов развития атак с ее стороны. В конце концов, единственный момент после перерыва для гостей – выстрел Крушинского со штрафного во вратарский угол, прогнозировано потащил Билык, после чего «полиграфы» в позиционной атаке добили соперников очередным роскошным выстрелом Цурикова с левого фланга штрафной в дальний угол. Калитвинцев отдал голевую в том эпизоде, и, безусловно, именно он стал лучшим игроком встречи.

На следующей неделе «Александрия» будет играть в гостях у донецкого «Шахтера», а «Львов» будет дома принимать харьковский «Металлист».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Александрия» – «Львов» - 2:0

Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 67

Дришлюк, 80 – Никитюк, 2

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Рыбалка (Ковалец, 71), Дришлюк (Мустафаев, 90), Демченко – Третьяков (Скорко, 90), Кожушко (Кобзарь, 72), Калитвинцев (Шулянский, 84).

«Львов»: Ильющенков – Мильченко, Никитюк, Муравский, Полегенько – Васильев, Шишка (Крушинский, 52) – Бойко (Мышенко, 52), Грисьо – Бугай, Ныч (В. Михайлив, 69).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 4 (2) – 3 (1)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 2 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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