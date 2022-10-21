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Чемпионат Украины
Александрия
22.10.2022 15:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 21:48 |
150
1

Александрия – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Беспроигрышная серия против безвыигрышной

21 октября 2022, 21:48 |
150
1
Александрия – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 22 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Александрия»

Текущий чемпионат «полиграфы» должны были начинать с нынешним лидером – «Днепром-1». Но матч из-за еврокубковой занятости днепрян перенесли на позже, поэтому «Александрия» нашла другой вариант – «Ингулец» тоже пропускал свою плановую игру (должен был играть с «Динамо»), поэтому обе команды вместо матчей первого тура сыграли матч седьмого. В нем сильнее оказалась именно команда Юрия Гуры.

После того «Александрия» два матча не могла выиграть (проигрыш «Металлисту» и ничья с «Ворсклой»), но это оказались на данный момент единственные потери очков команды в чемпионате. После этого уже два матча подряд «полиграфы» не проиграют – сначала благодаря голу Кирилла Ковальца одолели «Черноморец», а в прошлом матче победили «Кривбасс». Между этими играми должно было «вклиниться» еще противостояние с «Металлистом 1925», но из-за ракетных обстрелов россиянами территории Украины игру перенесли.

Точно пропустит матч защитник «Александрии» Дячук, получивший в матче с «Кривбассом» два предупреждения.

«Львов»

Дела львовян сейчас намного хуже. Если «Александрия» находится на пятом месте, то подопечные Олега Дулуба – только на тринадцатом. Свою единственную победу «львы» одержали формально в первом туре (игра состоялась 25 сентября из-за проблем с комплектацией команд на старте сезона), когда одолели «Минай». Кроме того, удалось сыграть вничью с «Кривбассом« и «Металлистом 1925».

Правда, среди соперников горожан уже были «Динамо», «Днепр-1», «Заря»... Что интересно, матч шестого тура львовяне, как и «Александрия», тоже не играли – донецкий «Шахтер» готовился то ли к «Реалу», то ли к «Динамо» и попросил перенести игру.

Игру пропустит защитник Бусько, который «перебрал» желтых карточек.

Статистика встреч

Между собой команды провели 11 матчей, все в УПЛ. Что интересно, сейчас абсолютный паритет – у обеих команд по 3 победы, еще 5 матчей закончились вничью, а разница мячей – 12:12.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Рыбалка, Дрышлюк, Ковалец – Третьяков, Кожушко, Калитвинцев.

«Львов»: Пономаренко – Мильченко, Крушинский, Муравский, Якымив – Васильев, Шишка – Бойко, Полегенько – Бугай, Ныч.

Прогноз на противостояние

Предположим, что паритет пошатнется в сторону «Александрии», которая выглядит более сбалансированной и в ростере которой более солидный набор исполнителей.

22 октября, суббота

«Александрия» – «Львов»
Киев. НСК «Олимпийский». 15:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
АЛЕКСАНДРИЯ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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